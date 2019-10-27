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موتو جي بي / جائزة أستراليا الكبرى / تقرير السباق

ماركيز يفوز بعد حادث فينياليس في اللفّة الأخيرة في أستراليا

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ماركيز يفوز بعد حادث فينياليس في اللفّة الأخيرة في أستراليا
27-10-2019

خرج مارك ماركيز الحائز على لقب هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي منتصرًا في جائزة أستراليا الكبرى بعد أن سقط المتصدّر مافيريك فينياليس في اللفّة الأخيرة.

قدّم الإسبانيّان انطلاقتَين ضعيفتين ما سمح لفالنتينو روسي بالتقدّم إلى الصدارة ضمن سباقه الـ 400، بينما انضمّ إليه كال كراتشلو وأندريا يانوني لتشكيل ثلاثيّ الصدارة.

في المقابل انتهى سباق فابيو كوارترارو سريعًا، حيث دخل المنعطف الثاني بشكلٍ واسع وتواجد في موقعٍ سيّئ ليسقط ضحيّة لانزلاق دانييلو بيتروشي.

وبالعودة إلى الصدارة فقد صمد روسي لثلاث لفّات قبل أن يتجاوزه كراتشلو، قبل أن يخسر الإيطالي عدّة مراكز إضافيّة ويتراجع إلى المركز السابع.

بالتزامن مع ذلك تبادل كراتشلو ويانوني الصدارة عدّة مرّات، قبل أن يعمد الأوّل إلى تعزيز صدارته في اللفّات القليلة التالية، في الوقت الذي دخل فيه يانوني في معركة مع ماركيز وفينياليس المتعافيين والقادمين من الخلف.

وبحلول اللفّة الـ 10 فقد تقدّم الإسبانيان إلى الصدارة، وسرعان ما شرعا في الابتعاد في الأمام.

وتبع ماركيز غريمه فينياليس في اللفّات الـ 17 المتبقية، وكان الفارق بينهما أقلّ من عُشرٍ من الثانية في كلّ مرّة عبرا فيها خطّ البداية والنهاية من اللفّات السبع الأخيرة، لكنّ درّاج هوندا انتظر حتّى اللفّة الأخيرة قبل أن يُقدم على محاولته.

إذ تقدّم على فينياليس مستفيدًا من عامل السحب على الخطّ المستقيم، كما صدّ هجوم فينياليس في المنعطف الرابع.

وحاول فينياليس الإقدام على محاولة عند المنعطف العاشر، لكنّه سقط ما سمح لماركيز بإكمال السباق وحيدًا في الصدارة.

وحقّق درّاج هوندا فوزه الـ 11 هذا الموسم والخامس على التوالي، متفوّقًا بذلك على ميك دوهان أسطورة فئة "500 سي سي" ليُصبح الدرّاج الأكثر نجاحًا لهوندا في الفئة العليا من ناحية الانتصارات.

وورث كراتشلو المركز الثاني مُحقّقًا أفضل نتيجة له في 2019، بينما حصل البطل المحلي جاك ميلر على آخر منصّات التتويج ما زاد فرحة الجماهير.

وذهب المركز الرابع إلى زميله فرانشيسكو بانيايا في ظلّ اقتصار الفارق بينهما على 0.055 ثانية. أمّا جوان مير فقد تفوّق على يانوني ليحلّ خامسًا، بينما اكتفى أندريا دوفيزيوزو على المركز السابع أمام مواطنه روسي.

وتقدّم أليكس رينز على أليكس إسبارغارو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل معدل السرعة
1   93 Spain مارك ماركيز هوندا 27 40:43.729     176.9
2   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 27 40:55.142 11.413 11.413 176.0
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 40:58.228 14.499 03.086 175.8
4   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27 40:58.283 14.554 00.055 175.8
5   36 Spain جوان مير سوزوكي 27 40:58.546 14.817 00.263 175.8
6   29 Italy أندريا يانوني أبريليا 27 40:59.009 15.280 00.463 175.8
7   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 27 40:59.023 15.294 00.014 175.8
8   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 40:59.570 15.841 00.547 175.7
9   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 40:59.761 16.032 00.191 175.7
10   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 41:00.319 16.590 00.558 175.7
11   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 41:07.874 24.145 07.555 175.1
12   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 27 41:10.383 26.654 02.509 175.0
13   5 France يوهان زاركو هوندا 27 41:10.487 26.758 00.104 175.0
14   17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 27 41:28.641 44.912 18.154 173.7
15   55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 27 41:28.697 44.968 00.056 173.7
16   99 Spain خورخي لورينزو هوندا 27 41:49.774 01:06.045 21.077 172.2
  انسحب 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 26 39:12.021 1 لفّة 1 لفّة 177.0
  انسحب 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 24 36:58.452 3 لفّة 2 لفّة 173.2
  انسحب 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 3 04:49.459 24 لفّة 21 لفّة 165.9
  انسحب 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 0 27 لفّة      
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 0 27 لفّة      
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السبت ١٦ نوفمبر
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