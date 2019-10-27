ماركيز يفوز بعد حادث فينياليس في اللفّة الأخيرة في أستراليا

قدّم الإسبانيّان انطلاقتَين ضعيفتين ما سمح لفالنتينو روسي بالتقدّم إلى الصدارة ضمن سباقه الـ 400، بينما انضمّ إليه كال كراتشلو وأندريا يانوني لتشكيل ثلاثيّ الصدارة.

في المقابل انتهى سباق فابيو كوارترارو سريعًا، حيث دخل المنعطف الثاني بشكلٍ واسع وتواجد في موقعٍ سيّئ ليسقط ضحيّة لانزلاق دانييلو بيتروشي.

وبالعودة إلى الصدارة فقد صمد روسي لثلاث لفّات قبل أن يتجاوزه كراتشلو، قبل أن يخسر الإيطالي عدّة مراكز إضافيّة ويتراجع إلى المركز السابع.

بالتزامن مع ذلك تبادل كراتشلو ويانوني الصدارة عدّة مرّات، قبل أن يعمد الأوّل إلى تعزيز صدارته في اللفّات القليلة التالية، في الوقت الذي دخل فيه يانوني في معركة مع ماركيز وفينياليس المتعافيين والقادمين من الخلف.

وبحلول اللفّة الـ 10 فقد تقدّم الإسبانيان إلى الصدارة، وسرعان ما شرعا في الابتعاد في الأمام.

وتبع ماركيز غريمه فينياليس في اللفّات الـ 17 المتبقية، وكان الفارق بينهما أقلّ من عُشرٍ من الثانية في كلّ مرّة عبرا فيها خطّ البداية والنهاية من اللفّات السبع الأخيرة، لكنّ درّاج هوندا انتظر حتّى اللفّة الأخيرة قبل أن يُقدم على محاولته.

إذ تقدّم على فينياليس مستفيدًا من عامل السحب على الخطّ المستقيم، كما صدّ هجوم فينياليس في المنعطف الرابع.

وحاول فينياليس الإقدام على محاولة عند المنعطف العاشر، لكنّه سقط ما سمح لماركيز بإكمال السباق وحيدًا في الصدارة.

وحقّق درّاج هوندا فوزه الـ 11 هذا الموسم والخامس على التوالي، متفوّقًا بذلك على ميك دوهان أسطورة فئة "500 سي سي" ليُصبح الدرّاج الأكثر نجاحًا لهوندا في الفئة العليا من ناحية الانتصارات.

وورث كراتشلو المركز الثاني مُحقّقًا أفضل نتيجة له في 2019، بينما حصل البطل المحلي جاك ميلر على آخر منصّات التتويج ما زاد فرحة الجماهير.

وذهب المركز الرابع إلى زميله فرانشيسكو بانيايا في ظلّ اقتصار الفارق بينهما على 0.055 ثانية. أمّا جوان مير فقد تفوّق على يانوني ليحلّ خامسًا، بينما اكتفى أندريا دوفيزيوزو على المركز السابع أمام مواطنه روسي.

وتقدّم أليكس رينز على أليكس إسبارغارو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: