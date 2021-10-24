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موتو جي بي / جائزة إيميليا رومانيا الكبرى تقرير السباق

كوارتارورا يُتوّج باللقب بعد سقوط بانيايا وماركيز يفوز بسباق ميزانو الجنونيّ

حسم فابيو كوارتارارو لقب موسم 2021 من بطولة العالم للموتو جي بي بعد استفادته من سقوط غريمه ومتصدّر معظم سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى فرانشيسكو بانيايا في اللفّات الأخيرة، وذلك في الوقت الذي أحرز فيه مارك ماركيز الفوز للسباق الثاني على التوالي.

كوارتارورا يُتوّج باللقب بعد سقوط بانيايا وماركيز يفوز بسباق ميزانو الجنونيّ

قدّم جاك ميلر انطلاقة قويّة، لكنّ بانيايا حافظ على الصدارة، في حين قفز مارك ماركيز إلى المركز الثالث خلفهما بعد سلسلة المنعطفات الأولى.

في الأثناء بدأ فابيو كوارتارارو بتحقيق تقدّم بوصوله إلى المركز الـ 13 بنهاية اللفّة الافتتاحيّة.

وبدأ ميلر بلعب دور الحامي لزميله بانيايا وذلك بالنظر إلى مدى ضغط ماركيز عليهما، لكنّ ذلك الدور سرعان ما تبخّر، حيث سقط الأسترالي عند المنعطف الـ 15 من اللفّة الخامسة بعد أن فقد السيطرة بشكلٍ مفاجئ على إطاره الأماميّ.

وبدا القلق واضحًا في أروقة مرآب دوكاتي في تلك المرحلة، وذلك بالنظر إلى اختيار الفريق في اللحظات الأخيرة الانتقال إلى الإطار الأمامي القاسي مع درّاجَيه للسباق، حيث ربّما كان ذلك عاملًا مساهمًا في سقوط ميلر.

وابتعد ثنائيّ الصدارة في الأمام بنسقٍ سريع منذ ذلك الحين، في المقابل وصل كوارتارارو إلى المركز التاسع بالوصول إلى اللفّة الثامنة من عمر السباق، حيث بدا الفرنسي حذرًا أكثر من المعتاد.

وكانت الحوادث والانسحابات قد بدأت عبر حادثة بين جوان مير ودانيلو بيتروشي في اللفّة الثالثة، ومن ثمّ تاكاكي ناكاغامي.

وانسحب أليكس ماركيز إثر ذلك بسبب مشكلة تقنيّة، قبل أن يسقط إيكر ليكونا ليكون خامس المنسحبين بالوصول إلى اللفّة الـ 11.

ولحق بهم خورخي مارتن إثر ذلك عبر سقوطٍ عنيف بدا أنّه تركه يتألّم، وذلك بالنظر إلى أنّ قدمه علقت أسفل الدرّاجة عند سقوطه.

ومع بقاء 12 لفّة على النهاية فقد وصل كوارتارارو إلى المركز السابع وبدأ بالضغط على أليكس رينز، حيث تجاوزه بعد ذلك بثلاث لفّات وأتبعه بأليكس إسبارغارو، وكان ذلك أفضل ما يُمكنه فعله بالنظر إلى وجود فجوة سبع ثوانٍ حتّى ميغيل أوليفيرا الرابع.

وبدا أنّ قرار اختيار الإطار الأمامي القاسي بدأ يُؤتي ثماره بدخول السباق لفّاته السبع الأخيرة، حيث شرع في الابتعاد وحيدًا في الأمام.

لكنّ الصاعقة أتت حينها من دون أيّ نذير! إذ بشكلٍ مماثلٍ لما حدث مع زميل ميلر، سقط بانيايا عند المنعطف الـ 15 مع بقاء أربع لفّات على النهاية!

وازداد السباق جنونًا عندما سقط أوليفيرا، ليُصبح كوارتارارو حينها ثالثًا فجأة، وهو يحتاج فقط لثلاث نقاطٍ من أجل ضمان اللقب!

لكنّ الدراما كادت أن تستمر أكثر، حيث أقدم إينيا باستيانيني على تجاوز كوارتارارو قبل ثلاث منعطفات على النهاية ليحرمه من منصّة التتويج، وفوجئ درّاج ياماها بذلك وكاد أن يقع.

وضمن ماركيز الفوز في الأمام بأريحيّة، ليكون هذا فوزه الثالث منذ عودته من الإصابة والثاني له على التوالي، وحقّقت هوندا الثنائيّة بحلول بول إسبارغارو ثانيًا، بينما أكمل باستيانيني مراكز منصّة التتويج.

وبشكلٍ أكثر أهميّة فقد كان هذا الانتصار الأوّل لماركيز على حلبة تسير في اتّّجاه عقارب الساعة منذ سباق موتيغي 2019.

وانطلقت الاحتفالات والفرحة بعد عبور كوارتارارو خطّ النهاية رابعًا وضمانه لقب هذا الموسم، بالرغم من أنّه كان يُحبّذ جمع ذلك بالصعود إلى منصّة التتويج، لكنّ فرحته كانت عارمة إثر ذلك.

ومثّل هذا لقب الدرّاجين الأوّل لياماها منذ 2015 عندما أحرز خورخي لورينزو اللقب حينها.

وحلّ يوهان زاركو خامسًا أمام أليكس رينز وأليكس إسبارغارو.

وذهب المركز الثامن إلى مافيريك فينياليس الذي حقّق أفضل نتيجة له مع أبريليا، وتقدّم الإسباني على الشقيقَين لوكا ماريني وفالنتينو روسي، حيث تواجد الأخير ضمن العشرة الأوائل ضمن سباقه الوداعي على الأراضي الإيطاليّة.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   93 Spain مارك ماركيز هوندا 27 -  
2   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 27 4.859 4.859
3   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27 12.013 7.154
4   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 12.775 0.762
5   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 16.458 3.683
6   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 17.669 1.211
7   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 18.468 0.799
8   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 27 18.607 0.139
9   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 25.417 6.810
10   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 27.735 2.318
11   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 27.879 0.144
12   51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 27 28.137 0.258
13   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 27 41.413 13.276
14   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 42.830 1.417
15   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 1:22.462 39.632
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22    
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22    
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 12    
  انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 10    
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 9    
  انسحب 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 3    
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 2    
  انسحب 36 Spain جوان مير سوزوكي 2    
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