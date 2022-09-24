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موتو جي بي / جائزة اليابان الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

ماركيز يفرض الإثارة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات اليابان الممطرة

قدّم مارك ماركيز أداءً باهرًا خلال التجارب التأهيليّة الممطرة من جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن مشاركته الثانية بعد تعافيه من العمليّة الجراحيّة على يده.

ماركيز يفرض الإثارة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات اليابان الممطرة

بعد إلغاء التجارب الحرّة الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، قرّرت إدارة السباق المضيّ قدمًا وإقامة التجارب التأهيليّة في موعدها.

ونجح يوهان زاركو وخورخي مارتن في العبور إلى القسم الثاني، في الوقت الذي سقط فيه إنيا باستيانيني وسيضطرّ للانطلاق من المركز الـ 15 في سباق الأحد.

واستمرّت الأجواء الرطبة في القسم الثاني، وكانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ مستمر في ظلّ تعوّد الدرّاجين على الظروف.

وتمكّن زاركو من استغلال اللفّات الإضافيّة التي قام بها في القسم الأوّل ليقفز إلى الصدارة مسجّلًا 1:55.774 دقيقة مع انتصاف الحصّة، لكنّ الأزمنة كانت متقاربة بشكلٍ عام بين الدرّاجين.

لكنّ أفضليّة زاركو لم تدم طويلًا، وتلاه مارك ماركيز في الصدارة بشكلٍ لافت ضمن مشاركته الثانية بعد عودته من فترة التعافي من عمليّته الرابعة.

واختار عددٌ من الدرّاجين البقاء على ذات الإطارات طوال القسم، بينما آثر آخرون تغيير الدرّاجة قبل الدقائق الأخيرة وعلى رأسهم فرانشيسكو بانيايا.

وأضاء مارك ماركيز جدول الأزمنة مجدّدًا مع بقاء دقيقتين ونصف على النهاية عندما حسّن زمنه بقرابة نصف ثانية كاملة.

ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من مجاراة زمن ماركيز ليضمن قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ مثير بـ 1:55.241 دقيقة.

وسيصطفّ زاركو وبراد بيندر إلى جواره في الصفّ الأوّل، وذلك بعد أن قدّم الأخير أداءً لافتًا في الدقائق الأخيرة بعد سقوطه مبكّرًا.

وسيتواجد مافيريك فينياليس في المركز الرابع أمام مارتن وأليكس إسبارغارو.

واكتفى ميلر بالمركز السابع في النهاية أمام ميغيل أوليفيرا، في حين خسر فابيو كوارتارارو إحدى أفضل لفّاته بعد ان ارتكب خطأً فيها وسيضطرّ للانطلاق من المركز التاسع وكان عزاؤه الوحيد معاناة غريمه الرئيسي بانيايا في هذه الظروف بعد اكتفائه بالمركز الـ 12 خلف كلٍ من لوكا ماريني وبول إسبارغارو.

القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 8 1:55.214     150.013
2 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:55.422 0.208 0.208 149.742
3 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:55.537 0.323 0.115 149.593
4 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 7 1:55.620 0.406 0.083 149.486
5 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 8 1:55.686 0.472 0.066 149.400
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:55.771 0.557 0.085 149.291
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:55.784 0.570 0.013 149.274
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 7 1:55.895 0.681 0.111 149.131
9 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:56.326 1.112 0.431 148.578
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 8 1:56.354 1.140 0.028 148.543
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 7 1:57.354 2.140 1.000 147.277
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 8 1:57.373 2.159 0.019 147.253
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