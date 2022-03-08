ماركيز يفتقر للثقة بمقدّمة درّاجة هوندا لموسم 2022

أقدمت هوندا على مراجعة كاملة لدرّاجتها "آر.سي213في" لموسم 2022 بعد موسمَين صعبين وبدا أنّها توصّلت إلى درّاجة أكثر سهولة على صعيد القيادة، حيث تصدّر بول إسبارغارو 18 لفّة من لفّات السباق الـ 22 أمسية الأحد قبل أن يحلّ ثالثًا في النهاية.

وتميل درّاجة هوندا الجديدة إلى حلّ مشاكل التماسك التي عانت منها النسخ الماضية، لكنّ ذلك تسبّب في تغيّر الشعور بالمقدّمة، حيث يُحاول ماركيز أخذ وقته للتأقل معها.

وتعرّض الإسباني لحادث صغير في حصّة التحمية صباح الأحد أثناء اختباره الإطار الأماميّ المتوسّط وهو ما دفعه للتسابق على الإطار الليّن، ليحلّ خامسًا في النهاية في السباق بعد أن نافس على منصّة التتويج معظم الوقت.

وبالرغم من أنّه اعترف بأنّه "لا يثق" في مقدّمة درّاجة هوندا بالشكل الذي يريده الآن، إلّا أنّه شعر بأنّ سباقه كان جيّدًا بالنظر إلى الظروف.

وقال: "كان هناك عاملان هنا. أعني الثقة في المقدّمة لم تكن في أعلى مستوياتها. أعاني قليلًا لفهم المقدّمة، خاصة في التجارب فإنّ ثقتك تكون أعلى لأنّك تعلم أنّه حتّى لو سقطت فلا بأس".

وأكمل: "لكن عندما لا تتمتّع بالثقة في السباق، إلى جانب سقوطي في الحصّة الصباحيّة، فقد تسبّب ذلك في بعض الشكوك".

وأردف: "ودائمًا ما عانيت هنا في قطر مع الإطار الأمامي. لم يكن اليوم مختلفًا، لكنّني كنت على ذات الإطار مثل الآخرين".

وواصل شرحه بالقول: "لكن حتّى مع معاناتي بذلك الشكل فقد أدرت الوضع وحللت خامسًا على بُعد أربع ثوانٍ عن الفائز".

كما أشاد ماركيز بالعمل الذي قام به زميله إسبارغارو، قائلًا أنّه أصبح بمثابة "معيارٍ جيّد" بالنسبة له الآن.