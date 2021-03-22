ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

ابتعد ماركيز عن دائرة المنافسات منذ يوليو الماضي عندما كسر يده اليمنى خلال حادث قويّ في جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحيّة.

وخضع الإسباني منذ ذلك الحين لثلاث عمليّات كانت آخرها في ديسمر الماضي.

وبدأت يد ماركيز تُظهر علامات التعافي في الفترة الأخيرة، حيث سُمح له بالعودة إلى التدرّب بدرّاجة مجدّدًا هذا الشهر.

لكن بالرغم من ذلك نصحه الأطبّاء بعدم التسابق في جولة قطر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال ماركيز: "بعد المراجعة الأخيرة مع الفريق الطبي، نصحني الأطباء بأن لا أشارك في جائزة قطر الكبرى وأن أواصل خطّة التعافي التي أتّبعها في الأسابيع الأخيرة".

وأكمل: "وددت لو كنت قادرًا على المشاركة في السباق الافتتاحيّ من بطولة العالم، لكنّنا سنواصل العمل للتعافي وبلوغ الظروف الملائمة التي تسمح لنا بالعودة إلى المنافسة".

وجاء قرار أطبّاء ماركيز نتيجة رغبة في تفادي إجهاد يده نتيجة "المنافسة المحتدمة" بعد فترة عدم نشاط طويلة كهذه.

وسيخضع الإسباني لفحوصات طبيّة إضافيّة في 12 أبريل وفق ما قالته هوندا، وهو ما سيُبعده على الأرجح عن المشاركة في جائزة الدوحة الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، بالرغم من عدم تأكيد ذلك بعد.

ومن الواضح أنّ ماركيز تعلّم من خطئه في يوليو الماضي عندما حاول العودة بسرعة وهو ما فاقم وضعه.

ولم تُحدّد هوندا بعد من سيُعوّضه في سباق قطر، بالرغم من أنّه من المرجّح أن يحلّ مكانه ستيفان برادل درّاج الاختبارات.