ماركيز يغيب عن جولة الأرجنتين بعد حادثه في مانداليكا

تعرّض بطل العالم للموتو جي بي ستّ مرّات لحادث عنيف خلال حصّة التحمية لسباق الأحد ضمن جائزة إندونيسيا الكبرى بعد انزلاق القسم الخلفي لدرّاجته في المنعطف السابع السريع.

وقُذف الإسباني عن درّاجته وسقط بقوّة على جانبه الأيمن، وتبيّن أنّه تعرّض لارتجاج وتمّ استبعاده من المشاركة في السباق.

وبدأ ماركيز بالمعاناة من مشاكل في بصره خلال رحلة العودة من إندونيسيا، لينطلق فصلٌ من جديد من مشكلة البصر المزدوج التي عانى منها عدّة مرّات.

وفي حين أنّ ماركيز قال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنّ المشكلة ليست بالسوء الذي سبق له مواجهته وأنّه حقّق تحسّنًا منذ ذلك الحين، سيغيب ماركيز عن جولة الأرجنتين نهاية هذا الأسبوع ومن المرجّح أن يغيب عن جولة الأمريكيّتين كذلك.

وقال طبيبه الدكتور سانشيز دالماو أخصائي البصر: "أظهر التقييم البصري الثاني لمارك ماركيز أمسٍ الإثنين تحسّنًا مشجّعًا للغاية بعد حادثه في جائزة إندونيسيا الكبرى".

وأضاف: "لم يكتمل تعافيه بعد، وعلى مارك ماركيز اتّباع نظام علاجي محافظ".

ومن المرجّح أن يتمّ تعويضه بستيفان برادل درّاج اختبارات هوندا، بالرغم من عدم تأكيد ذلك بعد.