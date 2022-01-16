ماركيز يعود إلى الحلبة لتعزيز تحضيراته للعودة إلى الموتو جي بي

ابتعد بطل العالم ستّ مرّات عن المنافسة منذ تعرّضه لارتجاجٍ في المخ نتيجة حادثة في تدريباته على درّاجة موتوكروس في نوفمبر الماضي والذي تسبّب كذلك في عودة مشكلة البصر المزدوج التي سبق له أن عانى منها في 2011 بعد حادث في فئة موتو 2 آنذاك.

وبعد غيابه عن الجولتين الأخيرتين من موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي وتجارب ما بعد الموسم، سُمح لماركيز بالعودة إلى التدريبات على الدرّاجات الناريّة الأسبوع الماضي واختار خوض حصّة على درّاجة موتوكروس.

وتواجد ماركيز منذ ذلك الحين أمام وسائل الإعلام خلال تقديم هوندا لموسم 2022 يوم الجمعة الماضي عندما اعترف بأنّ أطبائه لم يعلموا كم ستتطلّب عمليّة تعافيه، لكنّه تلقى دفعة قويّة عندما تمّ تأكيد عدم حاجته لإجراء عمليّة جراحيّة.

وقال ماركيز حينها أنّه يرغب بإكمال يوم تجارب على إحدى حلبات الجائزة الكبرى ليكون "متأكّدًا بنسبة 100 بالمئة بأنّه سيكون على ما يرام عندما تنطلق تجارب ما قبل الموسم وأنّه سيكون جاهزًا لخوض موسمٍ طبيعي".

وبالفعل أعلنت هوندا على قنوات التواصل الاجتماعيّ أنّ ماركيز أكمل يومًا على حلبة بورتيماو، أرض جائزة البرتغال الكبرى، اليوم الأحد على متن درّاجة "آر.سي213في-اس" – وهي نسخة طرقات من درّاجته في الموتو جي بي.

وكتبت هوندا: "لقد خرج للقيادة اليوم الأحد. عاد مارك ماركيز إلى قيادة درّاجة آر.سي213في-اس على الحلبة في ظلّ مواصلته تقييم حالته قبيل موسم 2022".

وسيُواصل ماركيز اتّباع نصيحة أطبّائه بعد تجارب بورتيماو قبل أن يتمّ تأكيد جهوزيّته للتجارب الشتويّة في سيبانغ المقرّرة يومَي 5 و6 فبراير المقبل.

وقال ماركيز يوم الجمعة الماضي بخصوص ذلك: "إن كنت أقود الدرّاجة فذلك لأنّ لديّ بصرًا مثاليًا. لكنّني أتّبع نصيحة الطبيب في الوقت الحاضر".

وأضاف: "يريد رؤية ما يحدث على حلبة جائزة كبرى بسرعة عالية لوحدي، مع إكمال الكثير من اللفّات، إن كنت سأواجه بعض المشاكل أم لا عندما أتعب".

وأكمل: "لذا أريد تقييم ذلك، ويرغب طبيبي بتقييم كلّ هذه الأشياء قبل السماح لي بالتواجد في تجارب ماليزيا".

وكان ماركيز قد أكمل موسم 2021 سابعًا في الترتيب العام مُحقّقًا ثلاثة انتصارات منذ عودته من إصابة يده التي أبعدته عن كامل مجريات موسم 2020.