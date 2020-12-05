ماركيز يعترف بأنّ عودته للتسابق في خيريز كانت "خطأً"

تعرّض ماركيز لحادث قوي خلال المراحل الأخيرة من السباق الافتتاحيّ للموسم، وكسر يده اليمنى ما تطلّب خضوعه لعمليّة حراحيّة وتثبيت عضمه بصفيحة معدنيّة.

لكنّه حاول العودة إلى التسابق ضمن جائزة الأندلس الكبرى في الأسبوع التالي بعد حصوله على الضوء الأخضر من قبل الأطبّاء. لكنّه اضطرّ لإلغاء تلك المحاولة بعد معاناته من الكثير من الآلام في التصفيات، كما تسبّبذ لك الإجهاد في إضعاف الصفيحة المعدنيّة التي انكسرت أثناء محاولته فتح باب في منزله.

وخضع الإسباني لعمليّة ثانية حينها وكان تعافيه أبطأ من المتوقّع ما أجبره على الخضوع لعمليّة ثالثة يوم الخميس في مدريد.

وبحديثه إلى قناة "دازن" الإسبانيّة، قال ماركيز: "علّمني هذا العام الكثير من الأشياء".

وأضاف: "أوّلها هو أنّ محاولة العودة بعد الإصابة كانت متسرّعة. انكسرت الصفيحة في منزلي أثناء محاولتي فتح باب من أجل الخروج إلى الحديقة".

وأردف: "لكن الصفيحة لم تنكسر هناك، بل حدث ذلك نتيجة كلّ الإجهاء الذي حدث في خيريز. محاولة العودة للتسابق في خيريز كانت خاطئة. تعلّمت أنّ للدرّاجين عيوبًا وفضائل، إذ أنّهم لا يخافون، لكنّ الأطبّاء يجعلوننا نلاحظ ذلك".

وأكمل: "أوّل سؤال يطرحه كلّ درّاج بعد كلّ عمليّة هو: متى يُمكنني العودة للقيادة؟ والطبيب هو الذي يعلم كيف يُوقفك، وهو الذي يجب أن يكون واقعيًا. توجّهت إلى خيريز وكان بالي هادئًا حيال الصفيحة كونهم أخبروني ذلك".

ثمّ تابع: "أنا شجاعٌ لكنّني لست فاقدًا للوعي. إن أخبروني بأنّ الصفيحة قد تنكسر، لما قدت بسرعة 300 كلم/س على الدرّاجة".

واعترف ماركيز بأنّه "خسر كلّ عضلاته" خلال فترة توقّفه، وأنّه يزن الآن 61 كلغ عوض 65 في الوضع الطبيعيّ.

وبقيت عائلة ماركيز حاضرة في موسم 2020، حيث تسابق شقيقه لصالح هوندا.

واعترف مارك ماركيز أنّه "عانى كثيرًا" في بداية الموسم كون شقيقه كان يُعاني، وذلك قبل أن يتحسّن أداء بطل الموتو 2 في 2019 ويُحقّق منصّتَي تتوج في النصف الثاني من الموسم.

وقال حيال ذلك: "أنا سعيدٌ من أجله. عانيت كثيرًا في بداية الموسم لأنّه كان يُعاني. درّاجة هوندا صعبة القيادة".

وأضاف: "كان يسير في منحى سيّئ ومن ثمّ تحسّن الوضع. وفي الموتو جي بي لو حصلت على زخمٍ إيجابي فمن الصعب خسارته".