ماركيز يعترف بأنّ حادثه جاء نتيجة "نسخه" لقيادة كوارتارارو

سجّل كوارتارارو زمنًا قياسيًا جديدًا في حصّتي التجارب الحرّة أمسٍ الجمعة واعتبره ماركيز معيارًا في المراحل الأولى من القسم الثاني من التصفيات.

وحاول درّاج فريق بيتروناس ياماها الابتعاد في الأمام إثر مغادرته لخطّ الحظائر من أجل الطلعة الثانية، لكنّ ماركيز كان قادرًا على اتّباعه وكان الدرّاجان متقاربان قبل نهاية لفّة خروجهما.

وقرّر كوارتارارو الضغط في النهاية وحاول ماركيز البقاء معه، لكنّ الإسباني تعرّض لحادثٍ عنيف عند المنعطف الثاني ونجى بأعجوبة واقتصر على بعض الكدمات والجروح.

"أنا بخير" قال ماركيز الذي سيبدأ سباق الأحد من المركز الأسوأ له هذا الموسم في الخانة الـ 11، وأضاف: "بالطبع الألم يملأ جسدي، لكن كان الحادث كبيرًا".

ثمّ تابع: "جهّزنا الدرّاجة بطريقة توفّر وتيرة سباق جيّدة، لكنّنا عانينا على مدار اللفّة الواحدة، خاصة عند تغيير الاتّجاه وكانت الدرّاجة غير مستقرّة".

وأضاف: "لكنّ الإطار كان جاهزًا وكنت سريعًا بالفعل عند المنعطف الـ 15 وكنت على ما يرام. لكن ربّما غيّرت اتّجاهي بعدائيّة مفرطة قليلًا، وفي الحقيقة أنا محبطٌ أكثر لانطلاقي من المركز الـ 11 وليس بسبب الحادث".

وواصل شرحه بالقول: "كان سقوطي في التجارب الحرّة الأولى في تايلاند بسبب انزلاقٍ على سرعة عالية أيضاً. مشابهٌ قليلًا. لكن ربّما ضغطت أكثر من اللازم اليوم. يكون درّاجو ياماها سريعين جدًا عندما يكونون على إطارات جديدة ويُمكنهم تغيير وجهتهم بشكلٍ جيّد".

وأردف: "كنت خلف كوارتارارو وغيّر وجهته وحاولت نسخ ذلك، لكنّني طرت في الهواء فحسب".

وبالرغم من أنّ هوندا وماركيز كانا يُراقبان مرآب كوارتارارو بشكلٍ واضح قبل التوجّه إلى الحلبة من أجل اللفّات الثانية، زعم ماركيز بأنّه كان يسعى لاتّباع أيّ درّاج كون طريقة قيادة الناشئ الفرنسي في التصفيات "ليس من الجيّد اتّباعها عندما تكون على درّاجة هوندا".

وقال الإسباني: "كنت أبحث عن درّاج آخر بصدق، لأنّه من الصعب اتّباعه كونه يقود بشكلٍ مختلف لتحقيق الأزمنة السريعة وليس من الجيّد اتّباعه عندما تكون على درّاجة هوندا".

وأضاف: "كنت أبحث عن درّاجٍ آخر، لكنّ الاستراتيجيّة لم تكن مثاليّة هذه المرّة".

وأكمل: "لكن في جميع الأحيان عندما تكون لديك بعض نقاط الضعف فإنّك تحتاج لتحليلها بشكلٍ جيّد والأمر الأهمّ هو أنّني أشعر بأنّني قويّ، خاصة على الإطار المستهلك".