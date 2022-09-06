ماركيز "يُعاني أكثر من الاستمتاع" بعودته في تجارب الموتو جي بي
قال مارك ماركيز أنّه "يُعاني أكثر من الاستمتاع" لدى عودته إلى المشاركة في تجارب الموتو جي بي مع هوندا في ميزانو، ولا يزال غير متأكّدٍ من موعد عودته للتسابق.
عاد بطل العالم ستّ مرّات أخيرًا بعد غيابٍ دام 100 يومٍ إثر جراحته الرابعة على يده اليمنى.
وبعد أن اقتصر على التدريبات في قاعة الرياضة خلال الأسبوعين الماضيين والتمرّن على درّاجة ناريّة الأسبوع الماضي، أكمل ماركيز 39 لفّة على متن درّاجة فريقه هوندا في الفترة الصباحيّة من اليوم الافتتاحيّ من تجارب ميزانو.
وغاب صاحب الـ 29 عامًا عن فترة ما بعد الظهر مثلما هو مخطّطٌ له من أجل السماح لجسده بالتعافي قبيل اليوم الثاني، وفي حين أنّه كان مسرورًا بالعودة إلى التجارب فإنّه شعر بأنّه غير جاهزٍ للتسابق.
وقال: "لم أستمتع كثيرًا باللفّات الأولى، لكنّني بدأت أستمتع أكثر في الطلعات التالية".
وأضاف: "كنت أعاني أكثر من الاستمتاع في اليوم الأوّل بكلّ صدق. هكذا هو الأمر. حتّى لو أكملت تجارب تحضيريّة للموسم فإنّك تُعاني في اليوم الأوّل في قطر لأنّ هذه الدرّاجات قويّة جدًا".
وأردف: "كان الجميع سريعًا جدًا اليوم لأنّهم بنسقٍ مختلف ومباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكنّني كنت أركّز على قيادتي للدرّاجة وموقعي عليها. لم يكن الوضع سيّئًا، لذا سنُحاول تحقيق خطوة أخرى غدًا".
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