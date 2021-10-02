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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى أخبار

ماركيز يصف التجارب الحرة لجولة الأمريكيتين "بالغريبة" رُغم وتيرته القوية

اعترف مارك ماركيز بأنّ وتيرته القوية في التجارب الحرة لجائزة الأمريكيتين الكبرى كانت "غريبة"، كونه شعر وكأنه "لا يقود بشكل جيّد" على متن درّاجة هوندا في "الموتو جي بي".

ماركيز يصف التجارب الحرة لجولة الأمريكيتين "بالغريبة" رُغم وتيرته القوية

فاز بطل العالم ست مرات في أوستن في كل عام بخلاف 2019، كما أنه صاحب الرقم القياسي في لفة التصفيات والسباق، إثر هيمنته على الحلبة في الماضي.

وبالرُغم من تصميمها المعاكس لعقارب الساعة، إلّا أنّ الطبيعة الفيزيائية لحلبة الأمريكيتين - الأمر الذي تفاقم بوجود المطبات - صعّبت من قيادة ماركيز ولا سيّما مع كتفه الأيمن المصاب.

إذ اعترف بأنه لا يتمتع بشعور جيّدة على الدراجة، بالرُغم من تصدّره لحصتي التجارب الحرة يوم أمس الجمعة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان يشعر بأنّه أقرب بكثير من حدوده الجسدية، قال ماركيز: "نعم، ولكن الشعور على الدراجة لم يكن جيّدًا بصراحة".

وأضاف: "لكن عندما توقفت في المرآب، رأيت أنني في المركز الأول، بيد أنّه ومع فهمي لشعوري على الدراجة، فسأقول: واو، كيف وأنا لا أقود بشكل جيّد".

وتابع: "كان من الغريب أن أجد نفسي في المركز الأول. صحيح أنني سعيد بهذه النتيجة، ولكن ذلك ليس بسبب الأداء أو الشعور على الدراجة".

وأكمل: "لم أحظ بأفضل شعور على الدراجة. كان المقطع الأل من بين الأقوى بالنسبة لي في الماضي على هذه الحلبة، لكنني الآن أخسر كثيرًا هناك. لا يمكنني تغيير الاتجاه على النحو الأمثل".

واختتم: "آمُل أن تمطر قليلًا في الغد في التجارب الأخيرة، كونني من خلال ذلك سأنجو بشكل أفضل في نهاية هذا الأسبوع".

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ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"

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ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"
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