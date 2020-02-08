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موتو جي بي / إختبارات فبراير في سيبانج / أخبار عاجلة

ماركيز يشرح سبب حادثه في تجارب سيبانغ

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ماركيز يشرح سبب حادثه في تجارب سيبانغ
08-02-2020

اعترف مارك ماركيز أنّ الحادث الذي تعرّض له في المراحل الأخيرة من مجريات السبت من تجارب الموتو جي بي في سيبانغ جاء نتيجة ابتعاده عن الخطّ المثالي أثناء عودته إلى المرآب.

يُشارك حامل لقب البطولة وهو ليس في أفضل أحواله الجسديّة بسبب العمليّة الجراحيّة التي خضع لها على كتفه إثر حادثه في جائزة ماليزيا الكبرى العام الماضي، وقال أنّ كتفه بدا أسوأ من المتوقّع أمسٍ الجمعة.

وبعد أن أكمل 37 لفّة بالأمس، أضاف الإسباني 47 أخرى اليوم السبت، ودخل ضمن العشرة الأوائل ليحلّ تاسعًا بفارق 0.417 ثانية عن الصدارة.

ومع اقتراب الحصّة من نهايتها، سقط ماركيز عن درّاجته عند المنعطف الثالث السريع، بالرغم من أنّه اعترف بأنّه كان "يسير ببطء"، بعد أن أكمل برنامجه لليوم.

وقال الإسباني: "تتحسّن حالة كتفي. بدأت اليوم بالكثير من الطاقة وكان بوسعي قيادة الدرّاجة، لكنّني بدأت بالشعور بالدرّاجة والضغط، وبدأت طاقتي تتراجع بعد الطلعة الثانية. ذلك طبيعيّ".

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وأكمل: "لكنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أنّني لم أكن في حال أسوأ من الأمس. بلغت اليوم هدفنا: كان هدفنا بالأمس بين 30 و35 لفّة، واليوم 45. أكملنا 47 ولسوء الحظّ عندما كنت أسير ببطء عائدًا إلى خطّ الحظائر، بعد أن أكملت يومي، فقد كنت على الخطّ المتّسخ".

وأردف: "لا أعلم السبب، لكن ربّما كنت متعبًا... بالطبع إن تفقدّتم المنعطف فستقولون: إنّه منعطفٌ سريع، لكنّني كنت أسير ببطء. لذا لم يكن حادثًا ضخمًا".

وأكمل: "أحتاج لأن أكون مركّزًا 200 بالمئة كونه بالنظر إلى حالتي الجسديّة تلك فإنّني أحتاج لأن أكون مركّزًا أكثر لتفادي وقوع هذه الأشياء".

من جانبه تعرّض دوفيزيوزو لحادث كبير اليوم السبت كذلك، حيث سقط عند المنعطف السادس في فترة ما بعد الظهر ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وبالرغم من أنّه كان قادرًا على استئناف برنامجه، فإنّه اعترف بأنّه لم يكن بوسعه التنفّس بعد أن اصطدم بالحصى وفاقم مشكلة سابقة في رقبته.

وقال حيال ذلك: "لم أضغط بنسبة 100 بالمئة حينها، ضغطت على عتلة الوقود عند الزاوية القصوى عند المنعطف السادس وفقدت السيطرة على المقدّمة. كان حادثًا صغيرًا وسهل الوقوع".

وأكمل: "لكن لسوء الحظّ سقطت على الحصى وكان الاصطدام مباشرًا. لم يكن بوسعي التنفّس. المشكلة دائمًا في الرقبة. آمل أن لا يزداد الوضع سوءًا هذه الليلة كون تلك هي حالتي دائمًا".

أندريا دوفيزيوزو، دوكاتي

أندريا دوفيزيوزو، دوكاتي

تصوير: دوكاتي

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