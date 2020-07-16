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ماركيز يشرح أهميّة إقامة سباقَين متتابعين على حلبة خيريز بالنسبة لهوندا

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ماركيز يشرح أهميّة إقامة سباقَين متتابعين على حلبة خيريز بالنسبة لهوندا
16-07-2020

قال مارك ماركيز بطل العالم للموتو جي بي أنّ إقامة سباقَين متتاليين على حلبة خيريز ستكون لها أهميّة لتقييم درّاجة هوندا لموسم 2020 على إثر التجارب الشتويّة الصعبة التي واجهها الصانع الياباني.

لم تُحقّق هوندا نقلة نوعيّة في أداء درّاجتها "آر.سي213في" إلّا خلال اليوم الأخير من تجارب قطر نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد أو وجدت بأنّ الحزمة الانسيابيّة لدرّاجتها لموسم 2020 تتسبّب في مشاكل في الانعطاف.

وبعد أن أكمل حصّتَين فقط بـ 90 دقيقة لكلٍ منهما على متن الدرّاجة خلال أربعة أشهرٍ ضمن يوم تجارب خيريز أمسٍ الأربعاء، لم يحظ ماركيز بالمزيد من الوقت لإعداد درّاجة 2020 بشكلٍ أفضل.

وقال ماركيز أنّ إقامة أوّل سباقين من الموسم على ذات الحلبة قد يسمح لهوندا بتقديم مكوّنات جديدة خلال الجولة الثانية من أجل تقييمها بالمقارنة مع الأولى.

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وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان السباقان على ذات الحلبة سيحظيان بأهميّة لدى هوندا، قال ماركيز: "سيكون من المهمّ إقامة سباقَين على ذات الحلبة، كون سباق خيريز الثاني سيمنحنا فرصة اختبار بعض المكوّنات الجديدة وبدء اختبارها، كون الإعدادات ستكون جاهزة منذ السباق الأوّل".

وأضاف: "لكن لا يُمكننا أن ننسى أنّ الجميع سيعمل بجهد وأتوقّع أن يكون الجميع متقاربًا في السباق الثاني".

وأردف: "سيكون السباق الثاني مهمًا كوننا فرّطنا في بعض التجارب الشتويّة وسنحظى ببعض الوقت الآن لاختبار الدرّاجة واختبار بعض المكوّنات الجديدة".

وبعد أن أكمل يوم التجارب في المركز الثالث، تحدّث ماركيز عن بعض التغييرات التي أُدخلت على الدرّاجة منذ تجارب قطر، لكنّه أشار إلى أنّ هوندا لا تزال تعاني من بعض مشاكل التوازن غير المعروفة.

وقال الإسباني: "غيّرنا شيئًا ما في الساعة الأخيرة من تجارب قطر على صعيد الحزمة الانسيابيّة. كانت هناك بعض النقاط الإيجابيّة، لكن كانت هناك نقطة سلبيّة أساسيّة وهي أنّ الحزمة الانسيابيّة الخاصة بموسم 2019 هي التي نستخدمها".

وأكمل: "لكن لا تزال هناك المزيد من المشاكل المتعلّقة بتوازن الدرّاجة على ما أعتقد. لسنا متأكّدين بعد من مصدرها في الوقت الحاضر، ربّما من المحرّك كذلك، لكنّنا نعمل على ذلك الجانب، خاصة أنّه من الجيّد بدء الموسم بطريقة جيّدة كونه سيكون قصيرًا".

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