ماركيز يستغلّ الأجواء المتقلّبة ويفوز في ميزانو وسط كارثة لمارتن

كان الجميع يترقّب سماء الحلبة في ظلّ الغيوم الكثيفة والأمطار المتوقّعة، لكنّ المسار كان جافًا بما فيه الكفاية لبدء السباق على إطارات الطقس الجاف بالرغم من بعض زخّات المطر المتفرّقة.

وعلى عكس انطلاقته الضعيفة بالأمس، كانت ردّة فعل بانيايا أفضل اليوم وتمكّن من الحفاظ على الصدارة أمام مارتن الذي قفز مركزين.

لكنّ حادثة كادت أن تقع بينهما في بداية اللفّة الثانية حيث حاول الانغماس في الخطّ الداخلي للمنعطف الثاني قبل أن ينسحب من المحاولة.

وبالرغم من أنّه كان ضمن ركب الصدارة مثل الأمس، فقد الشاب بيدرو أكوستا السيطرة على القسم الخلفي لدرّاجته أثناء احتلاله المركز الرابع وسقط ما تسبّب في تراجعه إلى آخر الترتيب.

وبعد أن تواجد في المركز الثالث تمامًا مثل الأمس، فقد فرانكو موربيديللي السيطرة على القسم الخلفي من درّاجته لتتبخّر آماله في تحقيق منصّة تتويج في السباق الرئيسي.

وكان من الواضح أنّ كلّ تلك الأخطاء والانزلاقات بسبب الأمطار التي بدأت بالتزايد، واختار مارتن الدخول إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة السابعة لينتقل إلى الدرّاجة الثانية ذات إطارات الأمطار، وكان الوحيد الذي يفعل ذلك.

وانضمّ سبعة درّاجين إلى بانيايا، وبالفعل تمكّن مارك ماركيز من تجاوزه نحو الصدارة، في الوقت الذي كان فيه مارتن في المركز الـ 15 حينها كأوّل الدرّاجين الذين غيّروا درّاجاتهم.

لكنّ حدّة الأمطار لم تزدد بعد ذلك، وهو ما دفع مارتن للدخول مجدّدًا والعودة إلى درّاجته الأولى ذات إطارات الطقس الجاف، لتكون تلك ضربة موجعة لصدارته لترتيب البطولة.

وبدأ ماركيز وبانيايا بالابتعاد في الأمام، مع تواجد إينيا باستيانيني خلفهما بثانية ونصف، بينما لم يتمكّن البقيّة من مجاراتهم.

ومع الدخول إلى اللفّات الخمس الأخيرة، لم يتمكّن أحدٌ من مجاراة وتيرة ماركيز في الأمام، وبدأ الفارق يتّسع بينه وبين بانيايا.

وبالفعل نجح ماركيز في عبور خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز الثاني له على التوالي، ويُمكن القول أنّ ماركيز أعاد نفسه إلى المعركة على اللقب بالرغم من فرصه الأقلّ.

في الأثناء استفاد بانيايا من كارثة غريمه مارتن ليُقلّص الفارق بشكلٍ كبيرٍ معه في المعركة على البطولة وتشتعل أكثر.

ونجح باستيانيني في تحقيق منصّة تتويجٍ جديدة مع اقتراب نهاية مسيرته مع الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وحلّ براد بيندر رابعًا أمام ماركو بيزيكي، بينما تواجد أليكس ماركيز في المركز السادس بعد تشبّثه بشراسة أمام فابيو كوارتارارو درّاج ياماها.

وكان جاك ميلر في المركز الثامن أمام فابيو دي جيانأنطونيو، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق