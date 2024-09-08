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موتو جي بي جائزة سان مارينو الكبرى

ماركيز يستغلّ الأجواء المتقلّبة ويفوز في ميزانو وسط كارثة لمارتن

حقّق مارك ماركيز فوزه الثاني على التوالي مستغلًا الأجواء المتقلّبة في سباق جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي أقدم فيه خورخي مارتن متصدّر البطولة على خيارٍ كارثيٍ للانتقال إلى إطارات الأمطار.

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مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

كان الجميع يترقّب سماء الحلبة في ظلّ الغيوم الكثيفة والأمطار المتوقّعة، لكنّ المسار كان جافًا بما فيه الكفاية لبدء السباق على إطارات الطقس الجاف بالرغم من بعض زخّات المطر المتفرّقة.

وعلى عكس انطلاقته الضعيفة بالأمس، كانت ردّة فعل بانيايا أفضل اليوم وتمكّن من الحفاظ على الصدارة أمام مارتن الذي قفز مركزين.

لكنّ حادثة كادت أن تقع بينهما في بداية اللفّة الثانية حيث حاول الانغماس في الخطّ الداخلي للمنعطف الثاني قبل أن ينسحب من المحاولة.

وبالرغم من أنّه كان ضمن ركب الصدارة مثل الأمس، فقد الشاب بيدرو أكوستا السيطرة على القسم الخلفي لدرّاجته أثناء احتلاله المركز الرابع وسقط ما تسبّب في تراجعه إلى آخر الترتيب.

وبعد أن تواجد في المركز الثالث تمامًا مثل الأمس، فقد فرانكو موربيديللي السيطرة على القسم الخلفي من درّاجته لتتبخّر آماله في تحقيق منصّة تتويج في السباق الرئيسي.

وكان من الواضح أنّ كلّ تلك الأخطاء والانزلاقات بسبب الأمطار التي بدأت بالتزايد، واختار مارتن الدخول إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة السابعة لينتقل إلى الدرّاجة الثانية ذات إطارات الأمطار، وكان الوحيد الذي يفعل ذلك.

وانضمّ سبعة درّاجين إلى بانيايا، وبالفعل تمكّن مارك ماركيز من تجاوزه نحو الصدارة، في الوقت الذي كان فيه مارتن في المركز الـ 15 حينها كأوّل الدرّاجين الذين غيّروا درّاجاتهم.

لكنّ حدّة الأمطار لم تزدد بعد ذلك، وهو ما دفع مارتن للدخول مجدّدًا والعودة إلى درّاجته الأولى ذات إطارات الطقس الجاف، لتكون تلك ضربة موجعة لصدارته لترتيب البطولة.

وبدأ ماركيز وبانيايا بالابتعاد في الأمام، مع تواجد إينيا باستيانيني خلفهما بثانية ونصف، بينما لم يتمكّن البقيّة من مجاراتهم.

ومع الدخول إلى اللفّات الخمس الأخيرة، لم يتمكّن أحدٌ من مجاراة وتيرة ماركيز في الأمام، وبدأ الفارق يتّسع بينه وبين بانيايا.

وبالفعل نجح ماركيز في عبور خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز الثاني له على التوالي، ويُمكن القول أنّ ماركيز أعاد نفسه إلى المعركة على اللقب بالرغم من فرصه الأقلّ.

في الأثناء استفاد بانيايا من كارثة غريمه مارتن ليُقلّص الفارق بشكلٍ كبيرٍ معه في المعركة على البطولة وتشتعل أكثر.

ونجح باستيانيني في تحقيق منصّة تتويجٍ جديدة مع اقتراب نهاية مسيرته مع الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وحلّ براد بيندر رابعًا أمام ماركو بيزيكي، بينما تواجد أليكس ماركيز في المركز السادس بعد تشبّثه بشراسة أمام فابيو كوارتارارو درّاج ياماها.

وكان جاك ميلر في المركز الثامن أمام فابيو دي جيانأنطونيو، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 27

41:52.083

   163.5 25
2 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 27

+3.102

41:55.185

 3.102 163.3 20
3 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 27

+5.428

41:57.511

 2.326 163.1 16
4 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 27

+14.185

42:06.268

 8.757 162.5 13
5 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 27

+16.725

42:08.808

 2.540 162.4 11
6 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 27

+17.582

42:09.665

 0.857 162.3 10
7 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 27

+17.642

42:09.725

 0.060 162.3 9
8 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 27

+19.327

42:11.410

 1.685 162.2 8
9 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 27

+27.946

42:20.029

 8.619 161.7 7
10 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 27

+38.781

42:30.864

 10.835 161.0 6
11 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 27

+46.386

42:38.469

 7.605 160.5 5
12 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 27

+1'02.637

42:54.720

 16.251 159.5 4
13 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 27

+1'10.717

43:02.800

 8.080 159.0 3
14 س. برادل فريق تجارب هوندا
 		6 27

+1'17.547

43:09.630

 6.830 158.6 2
15 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 26

+1 لفّة

42:10.721

 1 لفّة 156.3 1
16 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 26

+1 لفّة

42:11.570

 0.849 156.2  
17 ب. أكوستا تيك 3 31 26

+1 لفّة

42:24.712

 13.142 155.4  
18 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 26

+1 لفّة

42:41.158

 16.446 154.4  
19 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 26

+1 لفّة

42:50.509

 9.351 153.8  
انسحب أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 14

+13 لفّة

23:50.259

 12 لفّة 148.9  
انسحب ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 6

+21 لفّة

9:18.531

 8 لفّة 163.4  
انسحب ا. فيرنانديز تيك 3 37 6

+21 لفّة

9:28.503

 9.972 16

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