ماركيز يزعم بأنّ هوندا "توصّلت إلى المشكلة" في اليوم الأخير من تجارب قطر

تأثّرت تحضيرات ماركيز بتعافيه المستمرّ من عمليّة جراحيّة خضع لها على كتفه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالرغم من أنّه اعترف بعد تجارب سيبانغ الصعبة أنّه كان قلقًا أكثر حيال الدرّاجة. وتواصلت مشاكل هوندا – المتمحورة أساسًا حول ضعف انعطافها – في أوّل يومين في قطر، لدرجة وصل فيها الحال بكال كراتشلو درّاج ال سي آر هوندا للقول بأنّ عليه القيادة مثل "الهواة" للبقاء على الدرّاجة.

وبلغ قلق هوندا مستوى دفعها لجلب درّاجة بمواصفات 2019 من مرآب تاكاكي ناكاغامي ومنحها لماركيز لاختبارها يوم الإثنين في قطر. وبعد اختبار عدّة مكوّنات مختلفة، يعتقد ماركيز بأنّ هوندا وجدت طريقة للتقدّم إلى الأمام مع درّاجتها.

وقال: "كنت قلقًا بالفعل هنا في 2016 وبنفس المستوى. لكنّنا وجدنا السبيل. كانت هناك بعض المشاكل التي لم نفهمها في ماليزيا، ووقعت بعض الحوادث الغريبة في المنعطفات السريعة التي عادة ما أتمكّن من إنقاذ الموقف فيها، لكنّني عانيت كثيرًا، وسقطت مجدّدًا بالأمس".

وأضاف: "ربّما أفكّر دائمًا في حالتي الجسديّة، لكنّني أقول لنفسي أنّني أقود بذات الطريقة دائمًا، لكنّني لاحظت إثر ذلك أنّ جميع درّاجي هوندا يُعانون، ليس فقط زميلي الذي يُعدّ ناشئًا، وإنّما كال كذلك".

وأكمل: "أوّد شكر هوندا وكامل الفريق والميكانيكيين لأنّهم قاموا بعملٍ رائع. ركّزوا كامل جهودهم في مرآبي ووجدنا السبيل الأمثل. قدت بشكلٍ جيّد وفهمنا الكثير من الأشياء، اختبرنا بعض مكوّنات 2019 لمحاولة فهم سبب المشكلة ووجدناه".

وأردف: "ذلك الأمر الأكثر أهميّة في التجارب التحضيريّة، ليس فقط لهذا اليوم، كوننا كنّا بعيدين للغاية بالأمس ولم أستمتع بقيادة الدرّاجة، واستمتعت بها اليوم وكنّا أقرب بكثير".

واختتم حديثه بالقول: "تحسّن الدخول للمنعطفات، وكذلك الأداء في منتصف المنعطفات، لهذا السبب أصبح الخروج أسرع".