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ماركيز يردّ على تعليقات فابريزيو "المُهدرة للوقت"

قال مارك ماركيز درّاج الموتو جي بي أنّه لا يفهم كيف يُمكن لمايكل فابريزيو درّاج السوبرسبورت لومه على الحوادث القاتلة في فئات التسابق الصغرى عبر نسخ الدرّاجين اليافعين لأسلوب قيادته.

ماركيز يردّ على تعليقات فابريزيو "المُهدرة للوقت"

توفّي دين بيرتا فينياليس خلال جورة خيريز من سوبر سبورت 300 نهاية الأسبوع الماضي بعد حادث خطير في السباق الافتتاحيّ عن عمر 15 عامًا.

نتيجة لذلك تمّ سحب ابن عمّه مافيريك فينياليس من عطلة نهاية هذا الأسبوع في أمريكا.

وبشكلٍ فوري إثر حادث خيريز، توجّه فابريزيو إلى حسابه في انستاغرام لإعلان اعتزاله احتجاجًا على ما حدث، كما أنّه وضع اللوم على أفعال ماركيز على المسار على مرّ الأعوام في الموتو جي بي لتسبّبه في قيادة خطرة في فئات التسابق الصغرى.

وكتب فابريزيو: "عندما دخل ماركيز الموتو جي بي، فقد انتقده فالنتينو روسي، وقال أنّ أفعال ماركيز كانت خاطئة".

وأضاف: "أصبح مارك المعيار: هؤلاء الشباب يُحاولون تقليده والتجاوز كثيرًا والضغط على منافسيهم والمجازفة بكلّ إنشٍ".

وعندما سُئل ماركيز عن تلك التعليقات، شعر الإسباني أنّه "سيُضيّع وقته" في تقدير فابريزيو، لكنّه أشار إلى أنّه شعر بأنّ فعل درّاجٍ لذلك أمرٌ "لا يُصدّق".

وقال في هذا الصدد: "أوّلًا أريد تقديم كامل دعمي لمافيريك، وكذلك كامل عائلة فينياليس لأنّني أعرفهم جيّدًا وما حدث قاسٍ".

وأضاف: "هذا موسمٌ صعبٌ ومحزنٌ لرياضة الدرّاجات الناريّة حول العالم، وعندما أقرأ وأسمع هكذا تعليقات من هذا الشخص، فلا أفهم كيف يُمكن لدرّاجٍ آخر قول هذه الكلمات في موسمٍ صعبٍ ومحزنٍ هكذا".

وأردف: "لكن لا أريد تضييع وقتي على هذه التعليقات لأنّني عندما أقرؤها أقول: حسنًا...".

وأكمل: "لكنّ الأمر الأفضل هو محاولة فهم وتحليل كلّ شيء من أجل المستقبل لتحسين السلامة. بالطبع سيقى الخطر قائمًا على الدوام في هذه الرياضة. لكن علينا محاولة خفضه".

كما سُئل فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي عن تلك المسألة، لكنّه قال: "أجل، أعتقد بأنّه في الوقت الحاضر لا يملك فابريزيو الاحترام لقول أيّ شيء. لذا بالنسبة لي كانت رؤية ما حدث كافية".

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