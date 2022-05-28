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ماركيز يخضع لعمليّة رابعة في يده وبقيّة موسمه في 2022 محلّ شك

سيخضع مارك ماركيز بطل العالم ستّ مرّات لعمليّة جراحيّة رابعة في يده اليمنى بعد جائزة إيطاليا الكبرى، ومن المرجّح أن يغيب عن بقيّة الموسم.

ماركيز يخضع لعمليّة رابعة في يده وبقيّة موسمه في 2022 محلّ شك

أعلنت هوندا عن ذلك ضمن مؤتمر صحفي في موجيللو اليوم السبت بعد التصفيات، حيث يتّجه ماركيز للسفر إلى أمريكا الأسبوع المقبل للخضوع لعمليّة في عيادة مايو في مينيسوتا.

وكان ماركيز قد كسر يده على نحوٍ سيّئ في جائزة إسبانيا الكبرى في 2020، وهو ما أبعده عن المنافسة طوال الموسم بأكمله، وخضع لثلاث عمليّات جراحيّة خلال تلك الفترة.

وتبيّن أنّ العمليّة الأولى لم تكن ناجحة، كونه ألحق ضررًا بالصفية في يده أثناء محاولته العودة للتسابق في خيريز بعد أيّام قليلة من العمليّة، في حين أدّت العمليّة الثانية إلى تشكّل تعفّن حال دون تعافي يده.

أمّا العمليّة الثالثة فقد جاءت في شتاء 2020، ومنعته من المشاركة في أوّل سباقَين من موسم 2021، بالرغم من أنّه عاد إلى المنافسات في النهاية وحقّق الفوز بثلاثة سباقات ذلك العام.

لكنّه عانى على أغلب الحلبات، وتحديدًا تلك التسير في وجهة عقارب الساعة، حيث لا تزال قوّة كتفه الأيمن محدودة حتّى الآن.

وغاب ماركيز عن سباقَين هذا العام بعد حادثه القويّ في إندونيسيا والذي أدّى إلى عودة مشاكل النظر المزدوج التي عانى منها مسبقًا.

كما أنّه عانى فوق ذلك لملاءمة أسلوب قيادته مع درّاجة هوندا المختلفة جذريًا لموسم 2022، حيث لم يُحقّق أيّ منصّة تتويج حتّى الآن هذا الموسم.

ومن المرجّح أن يغيب ماركيز عن بقيّة سباقات 2022 إثر هذه العمليّة، بالرغم من عدم تحديد فترة تعافيه بعد.

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