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موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة

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ماركيز يخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة
من قبل:
21-07-2020

خضع مارك ماركيز حامل لقب بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" لعمليّة جراحيّة على يده اليمنى التي كُسرت خلال حادثه ضمن سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد الماضي.

كان درّاج هوندا بصدد تعويض ما خسره في بداية السباق عندما خرج عن المسار، لكنّه سقط في اللفّة الـ 22 قبل أن تعود درّاجته لضربه أثناء انزلاقهما على المنطقة الحصويّة.

وتمّ تثبيت رقبته بدعامة ونقله إلى المركز الطبي في سيارة الإسعاف، ليتّضح وجود كسر في يده.

ونُقل الإسبانيّ إلى برشلونة وخضع اليوم لعمليّة ناجحة وفق ما علم به موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وتمكّن الأطبّاء من التأكّد من أنّ العصب الشعاعي لم يتعرّض لأيّ ضرر نتيجة لاصطدام الدرّاجة به.

وكان الدكتور خافيي مير طبيب ماركيز قد قال أمسٍ الإثنين أنّه في حال لم يتضرّر العصب الشعاعي فسيكون بوسع درّاج وهوندا استهداف العودة إلى التسابق ضمن جائزة التشيك الكبرى مطلع أغسطس المقبل.

وسيتخلّف ماركيز عن المشاركة في جائزة الأندلس الكبرى نهاية الأسبوع الجاري مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أمسٍ الإثنين، ما يعني دفاع شقيقه أليكس وحيدًا عن ألوان ريبسول هوندا.

بدوره سيخضع كال كراتشلو لعمليّة جراحيّة على معصمه اليوم الثلاثاء.

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السلاسل موتو جي بي
الكاتب مروان الوافي

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