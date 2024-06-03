حصري: ماركيز يحصل على المقعد المصنعي في دوكاتي 2025 ومارتن يُغادر صفوفها

أعلمت دوكاتي بين جولتي برشلونة وموجيللو خورخي مارتن هويّة من سيكون زميلًا لفرانشيسكو بانيايا في موسم 2025 في صفوف الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

عشيّة انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى، رحّب أحد المدراء التنفيذيين البارزين في الفريق بالدرّاج وتصافحا، وشكر متصدّر البطولة على صبره ومثابرته خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبدت إدارة الفريق مقتنعة بأنّه من خلال هذه الحركة فإنّ بوسعها إقناع ماركيز بالقيادة لصالح براماك عبر درّاجة ودعمٍ مصنعيين مطابقين للدرّاجين الأساسيين.

لكنّ كلّ شيء أخذ منعرجًا جذريًا يوم الخميس عندما أوردت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أنباءً عن إغلاق ماركيز الباب أمام رغبات دوكاتي: "براماك ليست خيارًا بالنسبة لي".

ولم تكن ردّة الفعل هذه متوقّعة بالنسبة لمدراء دوكاتي الذين كانوا في تواصل معه خلال عطلة نهاية الأسبوع للنظر في الحلول البديلة.

وقال ماركيز أنّه إمّا عليهم ضمّه إلى الفريق المصنعي أو أنّه سيتّجه إلى مُصنّعٍ آخر.

ودخلت دوكاتي في حالة هلع عندما لاحظت إمكانيّة خسارة الدرّاج صاحب الصورة الأبرز في البادوك واستسلمت لمطالبه: سيكون زميل بانيايا في 2025.

وفي ظلّ عدم وجود مقعدٍ متبقٍ، فإنّ مارتن يتّجه لمغادرة صفوف الصانع الإيطالي نحو أحد المصنّعين الآخرين.

أمّا باستيانيني، الذي حلّ ثانيًا أمسٍ الأحد، فقد اتّخذ قرارًا بعدم الانتظار ويأمل أن يُنهي مفاوضاته مع كاي تي ام قريبًا.