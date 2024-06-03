جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة إيطاليا

حصري: ماركيز يحصل على المقعد المصنعي في دوكاتي 2025 ومارتن يُغادر صفوفها

اتّخذت دوكاتي قرارها بالمجازفة والتعاقد مع مارك ماركيز وضمّه للفريق المصنعي لها للموتو جي بي، وهو ما سيُجبر خورخي مارتن وإينيا باستيانيني على مغادرة المصنّع وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وخورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أعلمت دوكاتي بين جولتي برشلونة وموجيللو خورخي مارتن هويّة من سيكون زميلًا لفرانشيسكو بانيايا في موسم 2025 في صفوف الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

عشيّة انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى، رحّب أحد المدراء التنفيذيين البارزين في الفريق بالدرّاج وتصافحا، وشكر متصدّر البطولة على صبره ومثابرته خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبدت إدارة الفريق مقتنعة بأنّه من خلال هذه الحركة فإنّ بوسعها إقناع ماركيز بالقيادة لصالح براماك عبر درّاجة ودعمٍ مصنعيين مطابقين للدرّاجين الأساسيين.

لكنّ كلّ شيء أخذ منعرجًا جذريًا يوم الخميس عندما أوردت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أنباءً عن إغلاق ماركيز الباب أمام رغبات دوكاتي: "براماك ليست خيارًا بالنسبة لي".

ولم تكن ردّة الفعل هذه متوقّعة بالنسبة لمدراء دوكاتي الذين كانوا في تواصل معه خلال عطلة نهاية الأسبوع للنظر في الحلول البديلة.

وقال ماركيز أنّه إمّا عليهم ضمّه إلى الفريق المصنعي أو أنّه سيتّجه إلى مُصنّعٍ آخر.

ودخلت دوكاتي في حالة هلع عندما لاحظت إمكانيّة خسارة الدرّاج صاحب الصورة الأبرز في البادوك واستسلمت لمطالبه: سيكون زميل بانيايا في 2025.

وفي ظلّ عدم وجود مقعدٍ متبقٍ، فإنّ مارتن يتّجه لمغادرة صفوف الصانع الإيطالي نحو أحد المصنّعين الآخرين.

أمّا باستيانيني، الذي حلّ ثانيًا أمسٍ الأحد، فقد اتّخذ قرارًا بعدم الانتظار ويأمل أن يُنهي مفاوضاته مع كاي تي ام قريبًا.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماركيز "استسلم" وقبل الهزيمة في المعركة على منصّة التتويج في إيطاليا
المقال التالي موتو جي بي: مارتن يوقّع مع أبريليا وسط اقتراب تأكيد ماركيز مع دوكاتي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

ريد بُل تُجدّد عقد بيريز بعامين في الفورمولا 1

ريد بُل تُجدّد عقد بيريز بعامين في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ريد بُل تُجدّد عقد بيريز بعامين في الفورمولا 1
هاميلتون ينفي بعض التكهنات التي تحيط بخطوة انتقاله إلى فيراري

هاميلتون ينفي بعض التكهنات التي تحيط بخطوة انتقاله إلى فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون ينفي بعض التكهنات التي تحيط بخطوة انتقاله إلى فيراري
تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟

تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟
دبليو إي سي: بيجو تتلقى دعماً من "موازنة الأداء" لسباق لومان 24 ساعة

دبليو إي سي: بيجو تتلقى دعماً من "موازنة الأداء" لسباق لومان 24 ساعة

LM24 لومان
سباق لومان 24 ساعة
دبليو إي سي: بيجو تتلقى دعماً من "موازنة الأداء" لسباق لومان 24 ساعة

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط