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موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الموتو جي بي في البرتغال

سيعود مارك ماركيز إلى بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" للمرّة الأولى بعد قرابة عامٍ بعد أن حصل على موافقة الأطبّاء للمشاركة في جائزة البرتغال الكبرى هذا الشهر.

ماركيز يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الموتو جي بي في البرتغال

ابتعد ماركيز عن دائرة المنافسة منذ كسر يده اليمنى العام الماضي ضمن جولة خيريز الافتتاحيّة.

وبعد فشل محاولته العودة مباشرة في الأسبوع التالي ضمن جائزة الأندلس الكبرى، وهو ما فاقم إصابته أكثر، خضع بطل العالم ستّ مرّات لثلاث عمليّات إضافيّة منذ ذلك الحين.

وفشل الإسباني في التعافي بما فيه الكفاية لبدء موسم 2021 وتخلّف عن التجارب الشتويّة وكذلك أوّل جولتَين من الموسم.

وضمن بيانٍ أصدرته هوندا صباح اليوم السبت، قال الصانع الياباني أنّ الأطبّاء منحوا ماركيز الضوء الأخضر للمشاركة في الجولة الثالثة من الموسم في بورتيماو نهاية الأسبوع المقبل.

وجاء في البيان: "ضمن تقييم حالة مارك ماركيز من قبل مستشفى روبر الدولي، وبعد أربعة أشهرٍ من الجراحة، تمّ التوصّل إلى حالة صحيّة مرضية جدًا، مع وجود أدلّة على تعافي عظمه".

وأضاف: "بناءً على الوضع الحالي، بوسع ماركيز العودة إلى المنافسة، مع افتراض الخطر المعقول الموجود في أنشطته الرياضيّة".

وتأخّرت عمليّة تعافي ماركيز نتيجة التعفّن الذي أصاب يده بعد عمليّته الثانية في أغسطس التي جاءت بعد أسابيع قليلة من محاولة عودته الفاشلة في سباق خيريز الثاني.

وكتب ماركيز على حسابه في تويتر: "أنا سعيدٌ جدًا! زرت الأطبّاء بالأمس ومنحوني الضوء الأخضر للعودة إلى المنافسة".

وأضاف: "كانت تسعة أشهر صعبة جدًا، مع وجود لحظات مجهولة وضبابيّة وعدّة تقلّبات، وسأكون قادرًا على الاستمتاع بشغفي مجدّدًا الآن!"

وأردف: "أراكم في بورتيماو الأسبوع المقبل!".

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