موتو جي بي: ماركيز يحدّد مكامن ضعف دراجة هوندا لموسم 2021

قاد بطل العالم في "الموتو جي بي" 6 مرات دراجة هوندا نحو المركز الثامن في سباق خيريز يوم الأحد الماضي، وهو السباق الثاني ضمن عودته بعد غياب لتسعة أشهر بسبب الإصابة.

وبالرُغم من أنّه لم يصل بعد لذروة لياقته البدنية، اعترف ماركيز أنّه يتمتع بوضع أفضل على الدراجة من سباق البرتغال، وهذا سمح له للمرة الأولى هذا العام بفهم المزيد من الجوانب حول درّاجة "آر.سي213.في" لموسم 2021.

وبعد أن كان في ملاحقة كل من زميله بالفريق بول إسبارغارو، ستيفان برادل درّاج اختبار "اتش آر سي" ويوهان زاركو دراج براماك دوكاتي في جائزة إسبانيا الكبرى، لاحظ ماركيز بأنّ دراجة هوندا ضعيفة في منتصف مخرج المنعطفات.

حيث قال: "كانت لدي فرصة ملاحقة ستيفان، بول ويوهان لبضع لفات، حيث وجدت أننا نخسر أكثر في منتصف مخرج المنعطفات".

وأضاف: "إنّه ذلك المكان الذي عادة ما ترغب بقطعه سريعًا وبشكل ثابت، وتحتاج لأن تكون قويًا، وهو المكان الذي نخسر فيه بشكل أكبر. لذلك نحن بحاجة لفهم سبب ذلك، ونحاول الآن تحليل كل الأمور".

وتابع: "بالنسبة لي، كان الأمر الأساسي في عطلة نهاية هذا الأسبوع هو أنني حسّنت كثيرًا من حالتي البدنية بالمقارنة مع بورتيماو".

هذا وكان يأمُل ماركيز بأن يقيّم الدراجة على نحوٍ أكبر خلال تجارب خيريز التي تلت السباق، لكنّه توقّف بعد سبع لفات فقط بسبب ألم في رقبته إثر حادثته الكبيرة في التجارب الحرة الثالثة، والتي اعترف بأنها تركته "مُنهكًا" بعد السباق.

فقال: "يُمكن القول بأننا لم نشارك تقريبًا في التجارب، حيث خرجنا فقط لطلعة واحدة وفي الطلعة الثانية شعرت بشيء ما. كان جسدي متيبسًا، ولا سيّما رقبتي وكذلك كتفي الأيمن".