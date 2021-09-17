تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي
موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى أخبار عاجلة

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

اعترف مارك ماركيز درّاج هوندا أنّه "يحتاج لبعض الأمطار" لتحدّ من الحصص الجافة في حصص التجارب الحرّة ضمن جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بالنظر إلى طبيعة الحلبة المتطلّبة جسديًا.

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

تبيّن أنّ تعافي ماركيز من كسر يده اليمنى الخطير أبطأ بكثير من المتوقّع هذا الموسم، حيث يُواصل بطل العالم ستّ مرّات افتقاره للقوّة في كتفه الأيمن.

ويُؤثّر ذلك عليه على الحلبات التي تسير في اتّجاه عقارب الساعة، وبالنظر إلى طبيعة حلبة ميزانو عالية مستويات التماسك فإنّ ذلك يجعل درّاجة هوندا "عدائيّة للغاية" في الأجواء الجافة.

وحلّ ماركيز تاسعًا في نهاية مجريات الجمعة على بُعد 0.434 عن الصدارة، بينما كان خامسًا في التجارب الحرّة الثانية الممطرة بالكامل.

لكنّه اعترف بأنّ هوندا ليست تنافسيّة على عكس المعتاد في الأجواء الممطرة.

وقال في هذا الصدد: "قلت في نفسي منذ بداية التجارب الحرّة الأولى هذا الصباح: حسنًا، نحتاج لبعض الأمطار في بعض التجارب كي نُكمل لفّات أقلّ في الأجواء الجافة لأنّ الحلبة متطلّبة على الصعيد الجسديّ".

وأضاف: "مع هذا السطح الجديد فإنّ التماسك عالٍ جدًا، كلّ شيء يُصبح أكثر عدائيّة".

وأردف: "عانيت قليلًا في الحصّة الأولى، لكن بالرغم من ذلك لم يكن زمني سيّئًا. سنرى. صحيحٌ أنّنا نشعر بتنافسيّة أكبر في الأمطار، لكنّ ذلك غير كافٍ".

وأكمل: "نُعاني حتّى في الأجواء الممطرة، جميع درّاجي هوندا يُعانون لسببٍ ما. لذا علينا فهم سبب ذلك كوننا عادة نكون أقوياء للغاية في الأمطار".

المشاركات
التعليقات
فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي

المقال السابق

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟

5 س
2
فورمولا 1

وثائقي نتفليكس عن شوماخر يرفع النقاب عن وجهَي البارون الأحمر في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

11 س
4
فورمولا 1

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون

5
فورمولا 1

مرسيدس مستعدة للتخلّي عن نظام "ام.جي.يو-اتش" لتسهيل دخول فولكسفاغن إلى الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
موتو جي بي

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

26د
فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي
موتو جي بي

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي

1 س
دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو
موتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

2 س
كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو
موتو جي بي

كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو

2 س
موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو
موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

4 س
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟

وثائقي نتفليكس عن شوماخر يرفع النقاب عن وجهَي البارون الأحمر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وثائقي نتفليكس عن شوماخر يرفع النقاب عن وجهَي البارون الأحمر في الفورمولا واحد

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون

مرسيدس مستعدة للتخلّي عن نظام "ام.جي.يو-اتش" لتسهيل دخول فولكسفاغن إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس مستعدة للتخلّي عن نظام "ام.جي.يو-اتش" لتسهيل دخول فولكسفاغن إلى الفورمولا واحد

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية الممطرة والمتاعب تُلاحق كوارتارارو

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

أحدث الأخبار

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.