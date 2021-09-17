ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

تبيّن أنّ تعافي ماركيز من كسر يده اليمنى الخطير أبطأ بكثير من المتوقّع هذا الموسم، حيث يُواصل بطل العالم ستّ مرّات افتقاره للقوّة في كتفه الأيمن.

ويُؤثّر ذلك عليه على الحلبات التي تسير في اتّجاه عقارب الساعة، وبالنظر إلى طبيعة حلبة ميزانو عالية مستويات التماسك فإنّ ذلك يجعل درّاجة هوندا "عدائيّة للغاية" في الأجواء الجافة.

وحلّ ماركيز تاسعًا في نهاية مجريات الجمعة على بُعد 0.434 عن الصدارة، بينما كان خامسًا في التجارب الحرّة الثانية الممطرة بالكامل.

لكنّه اعترف بأنّ هوندا ليست تنافسيّة على عكس المعتاد في الأجواء الممطرة.

وقال في هذا الصدد: "قلت في نفسي منذ بداية التجارب الحرّة الأولى هذا الصباح: حسنًا، نحتاج لبعض الأمطار في بعض التجارب كي نُكمل لفّات أقلّ في الأجواء الجافة لأنّ الحلبة متطلّبة على الصعيد الجسديّ".

وأضاف: "مع هذا السطح الجديد فإنّ التماسك عالٍ جدًا، كلّ شيء يُصبح أكثر عدائيّة".

وأردف: "عانيت قليلًا في الحصّة الأولى، لكن بالرغم من ذلك لم يكن زمني سيّئًا. سنرى. صحيحٌ أنّنا نشعر بتنافسيّة أكبر في الأمطار، لكنّ ذلك غير كافٍ".

وأكمل: "نُعاني حتّى في الأجواء الممطرة، جميع درّاجي هوندا يُعانون لسببٍ ما. لذا علينا فهم سبب ذلك كوننا عادة نكون أقوياء للغاية في الأمطار".