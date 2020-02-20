ماركيز يُجدّد عقده مع هوندا لأربعة مواسم إضافية
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أعلن فريق هوندا المشارك في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" عن تجديد عقد درّاجه بطل العالم الإسباني مارك ماركيز لأربعة مواسم إضافية حيث سينتهي عقده الجديد في العام 2024.
انتقل صاحب الـ 27 ربيعًا إلى منافسات الفئة الأولى في الـ "موتو جي بي" في العام 2013 مع هوندا بعد تحقيقه للقب بطولة الـ "موتو 2" حيث نجح بالفوز بستة ألقاب في الـ "موتو جي بي" في ظرف سبع سنوات ما جعله أنجح درّاج على الإطلاق في تاريخ هوندا.
ويأتي تجديد عقد ماركيز بعد أشهرٍ قليلة من حصول الفريق على خدمات شقيقه الأصغر أليكس بطل الـ "موتو 2" – وهو ما سعى إليه مارك من خلال ضغطه الدائم على إدارة هوندا.
"أنا فخور للغاية بالإعلان عن تجديد عقدي مع هوندا ريسينغ للأعوام الأربعة المُقبلة" قال ماركيز.
وأضاف: "منحتني هوندا الفرصة للصعود إلى الموتو جي بي مع درّاجة مصنعية في 2013. ومنذ العام الأوّل حققنا نجاحات سوية وأنا سعيد جدًا بمواصلة أن أكون جزءًا من تلك العائلة".
وأكمل: "الفريق منحني الثقة لتمديد تلك الشراكة والحفاظ على هدفنا المشترك لمواصلة قصّة نجاحنا".
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الكاتب
|خضر الراوي
ماركيز يُجدّد عقده مع هوندا لأربعة مواسم إضافية
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