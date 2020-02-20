ماركيز يُجدّد عقده مع هوندا لأربعة مواسم إضافية

انتقل صاحب الـ 27 ربيعًا إلى منافسات الفئة الأولى في الـ "موتو جي بي" في العام 2013 مع هوندا بعد تحقيقه للقب بطولة الـ "موتو 2" حيث نجح بالفوز بستة ألقاب في الـ "موتو جي بي" في ظرف سبع سنوات ما جعله أنجح درّاج على الإطلاق في تاريخ هوندا.

ويأتي تجديد عقد ماركيز بعد أشهرٍ قليلة من حصول الفريق على خدمات شقيقه الأصغر أليكس بطل الـ "موتو 2" – وهو ما سعى إليه مارك من خلال ضغطه الدائم على إدارة هوندا.

"أنا فخور للغاية بالإعلان عن تجديد عقدي مع هوندا ريسينغ للأعوام الأربعة المُقبلة" قال ماركيز.

وأضاف: "منحتني هوندا الفرصة للصعود إلى الموتو جي بي مع درّاجة مصنعية في 2013. ومنذ العام الأوّل حققنا نجاحات سوية وأنا سعيد جدًا بمواصلة أن أكون جزءًا من تلك العائلة".