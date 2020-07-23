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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

ماركيز يتلقّى الضوء الأخضر للمشاركة في جائزة الأندلس الكبرى

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ماركيز يتلقّى الضوء الأخضر للمشاركة في جائزة الأندلس الكبرى
23-07-2020

اعتُبر الإسباني مارك ماركيز في لياقة بدنيّة جيّدة للمشاركة في جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أربعة أيّام فقط من خضوعه لعمليّة جراحيّة.

سقط ماركيز بقوّة في اللفّة الـ 22 من سباق الأحد الماضي على حلبة خيريز، وكسر يده اليمنى.

ونُقل حامل اللقب إلى مستشفى برشلونة يوم الإثنين وخضع لعمليّة جراحيّة على يد الدكتور خافيير مير جرّاح الموتو جي بي صباح الثلاثاء وتمّ اعتماد براغي لتثبيت العظم.

وكلّلت العمليّة بالنجاح، كما تبيّن أنّ العصب الشعاعيّ لم يتعرّض لأيّ أذى.

وبالرغم من أنّ الأطباء وهوندا قالوا بأنّ ماركيز لن يُشارك في الجولة الثانية نهاية هذا الأسبوع، فإنّ ماركيز كشف عن نيّته المشاركة أمسٍ الأربعاء.

وبعودته إلى حلبة خيريز اليوم الخميس، خضع ماركيز لفحوصات طبيّة واجتاز فحص اللياقة من أجل القيادة نهاية هذا الأسبوع.

كما خضع كال كراتشلو درّاج هوندا الآخر لفحوصات اللياقة اليوم الخميس بعد أن كسر معصمه وخضع لعمليّة جراحيّة هو الآخر وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة بدوره، وكذلك الحال بالنسبة لأليكس رينز درّاج سوزوكي.

وكان ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا قد أثار جدلًا في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عندما أدلى بتعليقات أشار فيها إلى أنّ لقب هذا العام سيكون أقلّ قيمة في حال استُبعد ماركيز من المشاركة في بعض السباقات بسبب الإصابة.

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