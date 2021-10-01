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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير التجارب

ماركيز يتفوّق على ميلر بـ 0.015 ثانية ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

واصل مارك ماركيز أداءه الواعد مع بداية مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي على حلبة أوستن بعد أن تفوّق على جاك ميلر بـ 0.015 ثانية في حصّة جافة شهدت تحسينات كثيرة على صعيد الأزمنة.

ماركيز يتفوّق على ميلر بـ 0.015 ثانية ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

على عكس التوقّعات على صعيد الأحوال الجويّة فقد جرت الحصّة الثانية في أجواء جافة ساهمت في تحسّن الأزمنة بشكلٍ كبير.

ومجدّدًا كان ماركيز الخبير الاستثنائيّ على هذه الحلبة أبرز المنافسين، حيث سجّل 2:05.156 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة سريعًا.

وواصل الدرّاجون اختبار مختلف تركيبات الإطارات، بينما كانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار وشطبت العديد من الأزمنة.

ومع وجود إمكانيّة لتهاطل الأمطار صباح السبت، فقد كانت الدقائق الأخيرة من هذه الحصّة أشبه بالتصفيات، تواجد أغلب الدرّاجين على إطارات "سوفت" لتسجيل أسرع الأزمنة وكانت المراكز تتقلّب بشكلٍ مستمرٍ بالفعل.

لكنّ الغلبة مجدّدًا كانت من نصيب ماركيز الذي نجح في تسجيل 2:04.164 دقيقة ليضمن الصدارة. وفي حين أنّه كان يتّجه لتحسين زمنه أكثر في اللفّة التالية، إلّا أنّه أخطأ الكبح في المنعطف الـ 12.

وتقدّم الإسباني على جاك ميلر درّاج دوكاتي بفارق 0.015 ثانية، في حين ذهب المركز الثالث إلى فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة.

وأكّد بول إسبارغارو أداء الهيكل الجديد لهوندا عبر حلوله رابعًا هو الآخر أمام تاكاكي ناكاغامي.

وتقدّم فرانشيسكو بانيايا ثلاث درّاجات دوكاتي إضافيّة بعد أن تقدّم على الثنائيّ خورخي مارتن ويوهان زاركو.

وحلّ أليكس رينز تاسعًا، بينما أكمل اليافع إينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل عبر لفّة قويّة جديدة.

وكانت المراحل الأخيرة من الحصّة قد شهدت حادثتين منفصلتين لأليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 2:04.164     159.843
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 2:04.179 0.015 0.015 159.824
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 2:04.366 0.202 0.187 159.583
4 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 16 2:04.552 0.388 0.186 159.345
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 16 2:04.612 0.448 0.060 159.268
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 2:04.663 0.499 0.051 159.203
7 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 15 2:04.677 0.513 0.014 159.185
8 5 France يوهان زاركو دوكاتي 15 2:04.723 0.559 0.046 159.127
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 2:04.802 0.638 0.079 159.026
10 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 16 2:04.836 0.672 0.034 158.982
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 2:04.852 0.688 0.016 158.962
12 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 16 2:04.933 0.769 0.081 158.859
13 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 2:05.094 0.930 0.161 158.655
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 15 2:05.137 0.973 0.043 158.600
15 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 14 2:05.296 1.132 0.159 158.399
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 16 2:05.614 1.450 0.318 157.998
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 16 2:05.631 1.467 0.017 157.976
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 14 2:05.682 1.518 0.051 157.912
19 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 12 2:06.209 2.045 0.527 157.253
20 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 14 2:06.235 2.071 0.026 157.221
21 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 16 2:06.257 2.093 0.022 157.193
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موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الرطبة في أستون

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موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الرطبة في أستون
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