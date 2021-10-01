ماركيز يتفوّق على ميلر بـ 0.015 ثانية ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

على عكس التوقّعات على صعيد الأحوال الجويّة فقد جرت الحصّة الثانية في أجواء جافة ساهمت في تحسّن الأزمنة بشكلٍ كبير.

ومجدّدًا كان ماركيز الخبير الاستثنائيّ على هذه الحلبة أبرز المنافسين، حيث سجّل 2:05.156 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة سريعًا.

وواصل الدرّاجون اختبار مختلف تركيبات الإطارات، بينما كانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار وشطبت العديد من الأزمنة.

ومع وجود إمكانيّة لتهاطل الأمطار صباح السبت، فقد كانت الدقائق الأخيرة من هذه الحصّة أشبه بالتصفيات، تواجد أغلب الدرّاجين على إطارات "سوفت" لتسجيل أسرع الأزمنة وكانت المراكز تتقلّب بشكلٍ مستمرٍ بالفعل.

لكنّ الغلبة مجدّدًا كانت من نصيب ماركيز الذي نجح في تسجيل 2:04.164 دقيقة ليضمن الصدارة. وفي حين أنّه كان يتّجه لتحسين زمنه أكثر في اللفّة التالية، إلّا أنّه أخطأ الكبح في المنعطف الـ 12.

وتقدّم الإسباني على جاك ميلر درّاج دوكاتي بفارق 0.015 ثانية، في حين ذهب المركز الثالث إلى فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة.

وأكّد بول إسبارغارو أداء الهيكل الجديد لهوندا عبر حلوله رابعًا هو الآخر أمام تاكاكي ناكاغامي.

وتقدّم فرانشيسكو بانيايا ثلاث درّاجات دوكاتي إضافيّة بعد أن تقدّم على الثنائيّ خورخي مارتن ويوهان زاركو.

وحلّ أليكس رينز تاسعًا، بينما أكمل اليافع إينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل عبر لفّة قويّة جديدة.

وكانت المراحل الأخيرة من الحصّة قد شهدت حادثتين منفصلتين لأليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام.

نتيجة الحصّة: