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ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة

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ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة
19-07-2020

سيتم نقل مارك ماركيز إلى المستشفى في برشلونة ليخضع لعملية جراحية على ذراعه الأيمن المكسور إثر حادثته العنيفة خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى في الموتو جي بي.

خاض بطل العالم الإسباني سباقًا دراميًا، حيث فقد في بدايته السيطرة على القسم الأمامي لدراجته بينما كان في صدارة السباق، قبل أن يسقط بعنف من على درّاجته هوندا في اللفّة 22 إثر فقدانه السيطرة على القسم الخلفي، ويتم وضع دعامة على رقبته ونقله إلى سيارة الإسعاف.

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وقد أكّد طبيب الموتو جي بي أنخل تشارتي تعرّض ماركيز لكسر في ذراعه الأيمن وأنّه سيتم نقله جويًا إلى المستشفى في برشلونة كي يخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء المُقبل.

وقال تشارتي عن ذلك: "لقد كان سقوطًا عنيفًا، تعرض خلال لكدمة فقي الصدر من الجانب الأيمن. فيما تعرّض الذراع الأيمن كذلك لضربة عنيفة، من النصف الثالث لعظمة العضد، على الرُغم من أن لم يُخلع كليًا. وسيتم نقله إلى المستشفى في برشلونة".

هذا ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ماركيز سيكون قادرًا على المشاركة في سباق نهاية الأسبوع المُقبل في جائزة الأندلس الكبرى، والتي ستقام في خيريز كذلك.

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