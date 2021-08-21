ماركيز: نسختي قبل الإصابة كانت لتنافس على لقب "الموتو جي بي" في 2021

تعرّض بطل العالم ست مرّات لكسر بالغ على ذراعه الأيمن إثر حادثة في جائزة إسبانيا الكبرى العام الماضي، والتي أبعدته عن المشاركة في موسم 2020 وأدخلته في فترة غياب امتدت لتسعة أشهر تعافى خلالها من ثلاث عمليات جراحية.

وقد خاضت هوندا في غيابه أول موسم لها من دون انتصارات منذ عودتها إلى "الموتو جي بي" بشكل كامل في 1982، حيث اكتفت فقط بتسجيل منصّتي تتويج.

لكنّ ماركيز وضع حدًا لجفاف الانتصارات هذا في ألمانيا بعد تحقيقه لفوز مُلهم على حلبة ساكسنرينغ في يونيو/حزيران الماضي، مستفيدًا من طبيعة الحلبة ودورانها عكس عقارب الساعة وهو ما أزاح الضغط من على ذراعه الأيمن المصاب.

وبالرُغم من غيابه عن أول سباقين من موسم 2021، وعدم عودته بعد إلى كامل لياقته، يقود ماركيز درّاجي هوندا في ترتيب البطولة بتواجده في المركز الـ 11، بفارق أربع نقاط أمام تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر".

وقد واجه درّاجو هوندا موسمًا صعبًا في 2021 بسبب الافتقار إلى التماسك الخلفي على الدرّاجة الحالية "آر سي213 في"، حيث لم يصعد درّاج لها بخلاف ماركيز إلى منصّة التتويج حتى الآن.

وساهم ذلك في إبراز التأثير الذي تركه ماركيز على هوندا على مدار الموسم، إذ ادّعى ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه كان لينافس على اللقب هذا العام بالرُغم من مشاكل الدراجة لولا تواجده في مرحلة التعافي من الإصابة.

حيث قال: "أعتقد بأنّ مارك قبل الإصابة كان لينافس على اللقب على متن هذه الدراجة".

وأضاف: "ربما ما كنت لأفوز على الأرجح بسباقات مثل 2019 (12 انتصارًا)، لكنني كنت لأنافس بقوة على بطولة العالم وأتواجد ضمن الثلاثة الأوائل بشكل منتظم".

وتابع: "وأقول ذلك لسبب واحد بسيط، ألا وهو أنني كنت أفضل بكثير على الحلبات التي لم أشعر عليها بالقيد الجسدي، أو كان شعوري به أقل. لكن لا يُمكنني دومًا تعويض ذلك، فعلى الدراجة أن تساعدني كذلك، وهي لا تقوم بذلك الآن. لا معي ولا مع بقية دراجي هوندا".

واختتم: "لياقتي الآن تسمح لي فقط بأن أقود دراجة، لا أن أحقق المعجزات. في حال كنت بعيدًا خلف الدراجين الآخرين في هوندا، كنت لأعتقد بأنّ أمرًا ما خاطئ، لكنني أتواجد أمامهم بالرُغم من غيابي عن سباقين".