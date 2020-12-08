ماركيز: مير "يستحق" لقب 2020 في "موتو جي بي"

لم يفز مير إلا بسباق واحد في 2020، لكنه أحرز منصة التتويج سبع مرات، أكثر من أي دراج آخر، وحسم اللقب مع بقاء سباق حتى نهاية الموسم، لينهي انتظاراً طال 20 عاماً لفريقه سوزوكي.

وتغيب ماركيز عن مجريات هذا الموسم بعد كسر في ساعده خلال جائزة إسبانيا الكبرى، حيث كثر الكلام حيال أن إحراز اللقب في غيابه لن يحمل معنى حقيقياً.

ولا يتفق مير مع وجهة النظر هذه، بينما قلل ماركيز من أهميتها بشكل كبير.

حيث قال ماركيز: "لقد كان أكثر الدراجين تسجيلاً للنقاط بشكل متواصل، وقد استحقّ اللقب في موسم كان فيه الأداء الثابت هو المفتاح الأساسي، إذ انتهى به الأمر بالفوز من دون القيام بأي أمر خاص أو مختلف".

وتابع: "تحقيق هذا في موسمه الثاني بالبطولة لهو أمر رائع. العام المقبل، سيتعين عليه الدفاع عن لقبه.".

وأردف: "ستبقى الدراجات كما هي لأن القوانين لم تتغير. سيتعين عليه المنافسة وسأحاول اقتناص اللقب منه".

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وسيخوض ماركيز منافسات الموسم المقبل إلى جانب بول أسبارغارو حيث يتطلع قدماً إلى ذلك.

فقال: "أنا أتطلع قدماً إلى تجارب بول مع هوندا، لأنه قدم سباقات رائعة مع ’كاي تي ام’، لذا مع هوندا التي تمتلك دراجة قادرة على الفوز، فسيتمكن من تحقيق منصات التتويج بشكل متكرر".

وتابع: "إنها خطوة جيدة لهوندا. لكن بالنسبة له، وبالنظر إلى أداء ’كاي تي ام’، فقد يتساءل عن سبب تركه لذلك الفريق".

واختتم معلقاً على إمكانية ابتعاد أندريا دوفيزيوزو عن السباقات لعام كامل: "قال أنه يريد العودة في 2022، لكن العودة ليست سهلة إن لم تقد دراجة لعام كامل".