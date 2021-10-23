ماركيز: من المستحيل تكرار "تأثير روسي" على الرياضة والمتابعين

سينهي روسي مسيرته المهنية مع ختام موسم 2021، حيث نجح بحصد تسعة ألقاب عالمية، سبعة منها ضمن الفئة العليا، مع 115 فوز.

وساهم "الدكتور" في تعزيز انتشار "موتو جي بي" ضمن الجمهور ورفع من جاذبيتها وتألقها.

وسيتواجد روسي في آخر ظهور له على حلبة موطنه في ميزانو خلال جائزة إيميليا رومانيا.

حيث يرى ماركيز أن ما قام به الإيطاليّ المخضرم لهو أمر فريد من نوعه لن يتكرر.

فقال: "مسيرة فالنتينو المهنية وما قام به في ’موتو جي بي’ لهو أمر فريد من نوعه، وسيبقى هكذا على الدوام".

وأكمل: "تكرار ما قام به سيكون أمراً مستحيلاً".

وتابع: "لقد كان أول دراج يحرز الكثير من الانتصارات، لكن والأمر الأهم أنه يحظى بجمهور هائل يتابعه".

واسترسل: "ذلك أمر غير مسبوق في الرياضة، وعلى ’موتو جي بي’ أن تكون ممتنة لما قام به".

يشار إلى أنّ توتراً واضحاً جمع بين ماركيز وروسي خلال موسم 2015 بعد أن اتهمه الأخير بالتآمر مع خورخي لورينزو لتخريب آماله بتحقيق اللقب حينها.

وجاء ذلك على خلفية الحادثة التي جمعت الإسباني والإيطالي، والتي اضطر روسي على إثرها إلى الانطلاق أخيراً من سباق فالنسيا الختامي، ما أدى في نهاية المطاف إلى خسارته للقب لصالح زميله لورينزو ضمن صفوف ياماها.

وبالرغم من أنّ التوتر انخفض لاحقاً بينهما، لكنه عاد للتصاعد في 2018 عندما تعافى ماركيز من عقوبته في الأرجنتين ومن ثم ارتطامه بدراجة روسي، ما أشعل حرباً كلامية بينهما مجدداً.

وضمن مقابلاته خلال هذا العام، أكد روسي مجدداً على رأيه بأنه حُرم من لقب 2015، وأنه ما زال يلوم ماركيز على ذلك.

وتعليقاً على علاقتهما الحالية، قال ماركيز: "علاقتي معه ليست جيدة، لكن لا مشكلة لديّ بالاعتراف بمدى أهميته للرياضة، والاعتراف بالواقع".

واختتم: "خلال المواسم الأخيرة، لم تجمعنا منافسة مباشرة، كما أنّ الأمر لا يعود لي في تحسّن علاقتنا، كما أنه لا يهمني كثيراً أيضاً".