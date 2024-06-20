ماركيز: من الصعب الآن الحصول على مسيرة طويلة في الموتو جي بي

قبل جائزة كتالونيا الكبرى الشهر الماضي، أعلن أليكس إسبارغارو أنه سيعتزل الموتو جي بي في نهاية موسم 2024.

وستكون هذه نهاية لمسيرته في عالم الجائزة الكبرى التي بدأت في فئة 125 سم مكعّب ست مرات في عام 2004، حيث تسابق إسبارغارو في الموتو جي بي بشكل متواصل من 2012 إلى 2024.

وسيصبح ماركيز العام القادم أقدم درّاج في شبكة موتو جي بي عندما ينضم إلى فريق مصنع دوكاتي، مما سيجعله موسمه الثالث عشرة في الفئة الممتازة.

قال ماركيز عندما سئل عما إذا كان يمكن للسائقين أن يتوقعوا الحصول على مسيرات طويلة مثل إسبارغارو: "بالنسبة لي، أعتقد أن الأمر صعب جدًا بالنسبة للفرق".

وأضاف: "لماذا؟ لأنه يبدو أن في السنوات الأخيرة… في النهاية، الدرّاج هو الذي يصنع الفرق. ولكن يعتمد الأمر كثيرًا على الآلة ويبدو أن المستوى متساوٍ جدًا".

وأكمل: "لذا، إذا تحققت من أوقات اللفات، سترى أن معظم الدرّاجين يستحقون أن يكونوا في الموتو جي بي. ولكن في النهاية، فإنّ القادمين من فئة موتو2 يضغطون كثيرًا".

وأردف: "لذا، من الصعب الحصول على مسيرة طويلة. إنها الجملة الشهيرة: من الصعب الوصول، ولكن من الصعب الحفاظ على المستوى".

ويُمكن لماركيز - الذي سيبلغ من العمر 32 عامًا العام القادم – نظريًا التسابق لعقد آخر، حيث اعتزل فالنتينو روسي في عام 2021 عندما كان عمره 42 عامًا.

لم يفز ماركيز بجائزة كبرى رئيسيّة منذ عام 2021، لكنه واجه مشكلات إصابة مستمرة ولم تكن درّاجات هوندا تنافسية خلال تلك الفترة.