ماركيز منفتحٌ على مغادرة هوندا في حال "عدم توافر الأدوات" للفوز بلقب الموتو جي بي

تواجد بطل العالم ستّ مرّات في الفئة العليا في صفوف هوندا طوال مسيرته، حيث سجّل مشاركته الرسميّة الأولى في 2013، وفاز باللقب منذ المحاولة الأولى.

وأثمر تعاون الطرفين ستّة ألقاب في الفئة العليا، و59 انتصارًا، و100 منصّة تتويج و63 قطب انطلاقٍ أوّل.

وكان ماركيز قد وقّع على عقدٍ بأربعة أعوامٍ إضافيّة في بداية 2020 مع هوندا ليبقى في صفوفها حتّى نهاية 2024، بالرغم من أنّ المواسم الثلاثة الماضية كانت مليئة بالإصابات والجراحات على إثر حادثه في الجولة الافتتاحيّة في خيريز في موسم 2020.

كما تراجع أداء هوندا طوال تلك الفترة، حيث عانى الصانع الياباني من موسمه الثاني الخالي من الانتصارات في غضون ثلاثة أعوامٍ في 2022.

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، عبّر ماركيز عن احترامه الشديد لهوندا لطريقة تعاملها مع إصاباته وغيابه.

وفي حين أنّه يرغب بالبقاء لما بعد 2024، أشار صاحب الـ 29 عامًا إلى انفتاحه على مغادرة هوندا في حال لم تتمكّن من منحه درّاجة قادرة على الفوز باللقب.

وقال: "أشعر بالكثير للاحترام تجاه هوندا، وذلك لطريقة تعاملها معي في العامين الماضيين مع إصاباتي".

وأضاف: "أعلم أنّ ذلك لم يكن طبيعيًا، لذا أكنّ كامل الاحترام لهوندا".

وأردف: "لكنّ تفكيري كان متمحورًا فقط حول العودة إلى الصدارة مع هوندا في نهاية 2022. لكن إن لم يكن ذلك ممكنًا، أي أنّني لا أشعر بأنّ لديّ الأدوات لفعل ذلك، فسأحاول إيجاد الأفضل لي".

ثمّ تابع: "وقد أخبرتهم بذلك بالفعل. لكنّني أودّ البقاء مع هوندا، وذلك هدفي. وهدفي الأكبر هو الفوز بالبطولات. ذلك ما أتطلّع إليه للمستقبل".

واختتم بالقول: "دائمًا ما احترمت هوندا كثيرًا في العقود السابقة، ودائمًا ما تمتّعت هوندا بالخيار الأوّل، ولم أتحدّث مع أيّ أحدٍ، سوى هوندا. عندما تحترمهم فسيحترمونك. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل. حلمي هو البقاء مع هوندا. وحلمي الأكبر هو الفوز بالبطولات".