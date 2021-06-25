ماركيز "محظوظٌ" بخروجه من حادث أسين المروّع من دون إصابات

قُذف بطل العالم ستّ مرّات عن درّاجته هوندا بشكلٍ عنيف على سرعة عالية عند منعطف "دولكرسلوت" الأيمن في المراحل الأولى من التجارب الحرّة الثانية وسقط بشكلٍ عنيف على ركبتيه ومرفقه الأيمن.

وغادر ماركيز موقع الحادث من دون إصابات خطيرة، لكنّه لم يقد في بقيّة مجريات الحصّة، مكملًا مجريات الجمعة سادسًا بعد تهاطل الأمطار.

وقال درّاج هوندا عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الحادث: "أوّلًا أشعر بأنّني محظوظٌ لخروجي من الحادث على ما يرام".

وأضاف: "صحيحٌ أنّني شعرت بأنّني في حال أفضل ممّا توقّعته هنا في أسين وقدت بسهولة في التجارب الحرّة الأولى".

وأردف: "خرجت إلى الحلبة في الحصّة الثانية وقلت بأنّ الوقت حان لتحقيق خطوة إلى الأمام، وكنت أقود بشكلٍ جيّد".

وواصل شرحه بالقول: "صحيحٌ أنّني ضغطت في بعض أجزاء الحلبة، لكنّني لم أضغط بشدّة في ذلك الجزء من الحلبة، كان هناك درّاجٌ آخر أمامي وكنت أتّبع بالضبط ما يقوم به أو حتّى أقلّ".

ثمّ تابع: "لكنّني أضغط على شركة هوندا كثيرًا. لا يُمكننا مواجهة هذا النوع من الحوادث. الأنظمة الإلكترونيّة موجودة لمنع هذا النوع من الحوادث، لكنّ درّاجي هوندا الوحيدون الذين يتعرّضون لها".

واختتم بالقول: "نحتاج لفهم ذلك. تفقّدت البيانات حيال طريقة قيادتي، وكنت أقود مثل اللفّة التي سبقت بالضبط. لكنّ نظام التحكّم في الجرّ لم يمنع الانزلاق. علينا فهم ذلك للمستقبل، وأعني هذا العام وليس العام المقبل".