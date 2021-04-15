ماركيز "متوتّرٌ" عشيّة عودته إلى الموتو جي بي

ابتعد ماركيز عن دائرة المنافسة منذ عودته الفاشلة في جائزة الأندلس الكبرى في يوليو الماضي بعد أيّامٍ قليلة من جراحته الأولى بسبب كسر يده في جائزة إسبانيا الكبرى.

وخضع الإسباني لثلاث عمليّات إضافيّة وغاب عن بقيّة مجريات موسم 2020، كما تغيّب عن أوّل جولتَين من هذا العام في قطر، لكنّه حصل على الضوء الأخضر للعودة ضمن جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وبحديثه في المؤتمر الصحفيّ، قال ماركيز أنّه كان يخوض معركة مع أعصابه بعد 265 يومًا من الغياب عن درّاجة الموتو جي بي، لكنّه متأكّدٌ من أنّ ذلك التوتر سيختفي بعد التجارب الحرّة الأولى غدًا الجمعة.

وقال حيال ذلك: "من الرائع العودة هنا والتواجد معكم جميعًا كون الأشهر التسعة الماضية كانت صعبة وقاسية جدًا".

وأضاف: "سيشهد الغد الخطوة الأكثر أهميّة في عمليّة إعادة تأهيلي، وهي قيادة درّاجة موتو جي بي مجدّدًا".

وأردف: "صحيحٌ أنّني متوتّر، وأعاني من بعض الآلام في معدتي وهو ما لا يُعدّ طبيعيًا بالنسبة لي لكنّني أعلم أنّ كلّ ذلك سيختفي بعد التجارب الحرّة الأولى وحان الوقت الآن للاستمتاع بالتواجد على الدرّاجة مجدّدًا".

وأكمل: "قابلت كامل الفريق اليوم، جميع الطاقم الياباني، كوني قابلت كامل الطاقم الإسباني في التجارب الخاصة".

ثمّ تابع: "لكنّ الطاقم الياباني كان متحفّزًا حقًا وقالوا لي مباشرة: لا تنسى أنّه ليست لدينا أيّة أهداف لنهاية هذا الأسبوع".

وواصل شرحه بالقول: "لن أكون ذات ماركيز منذ التجارب الحرّة الأولى، سأحتاج لبعض الوقت، لا أزال في عمليّة إعادة التأهيل وهناك مسألتان مختلفتان: الجانب الجسدي والجانب الذهني".

وأضاف: "نحن في هذه العمليّة، لكنّني سعيدٌ بالتواجد هنا وأتطلّع قدمًا لقيادة الدرّاجة".

وقال ماركيز أنّه كان من الصعب عدم التسابق في قطر كونه شعر أنّه "جاهز"، مُشيرًا إلى صعوبة مشاهدة سباقات العام الماضي من شاشات التلفاز.

وقال: "كان شعورًا غريبًا جدًا خاصة في البداية ومن ثمّ أصبح الوضع طبيعيًا في منتصف فترة الأشهر التسعة تلك، كنت كما لو أنّني أحد المشجّعين الذين يُشاهدون التلفاز ويستمتعون".

وأكمل: "بالطبع كان من الصعب اتّخاذ قرار عدم المشاركة في سباقَي قطر كوني شعرت أنّني جاهزٌ لكن ليس بنسبة 100 بالمئة، ومن ثمّ قرّر الأطبّاء إيقافي".

ثمّ تابع: "بالطبع اتّبعت نصيحتهم، لكنّ ذلك كان صعبًا بعد تشعة أشهر وكانت هناك الكثير من الشكوك. ليس شكوكًا فحسب حيال قدرتي على القيادة مجدّدًا لكن شكوكًا حيال مدى طبيعة يدي".

واختتم بالقول: "كان ذلك صعبًا ودائمًا ما كنت متفائلًا وكان ذلك العامل الرئيسيّ وساعدني المحيطون بي كثيرًا للإبقاء على حافزي واستهداف العودة لقيادة الدرّاجة مجدّدًا".