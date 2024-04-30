ماركيز "ليس محدودًا بخيار واحد" لمقعد مصنعي لموسم 2025 في الموتو جي بي

خاض بطل العالم 8 مرات آخر مواسمه مع فريق هوندا المصنعي العام الماضي، قبل الانضمام إلى فريق غريسيني دوكاتي لموسم 2024 على متن دراجة بمواصفات 2023، وذلك بعدما بدت هوندا في وضع غير تنافسي للغاية.

وتمكن الإسباني من صعود منصة التتويج للسباقات القصيرة في مناسبتين خلال الجولات الثلاث الأولى من موسم 2024، قبل أن يحرز البول بوزيشن نهاية الأسبوع الماضي في إسبانيا ويتمكن من حصد وصافة السباق الرئيسي بعد معركة مثيرة مع دراج دوكاتي المصنعي فرانشيسكو بانيايا الذي تمكن من إحراز الفوز.

ويرتبط ماركيز حاليًا بعقد لعام واحد مع غريسيني رايسينغ، كما أنه من بين الأسماء المرشّحة لشغل مقعد دوكاتي المصنعي في 2025 إلى جانب خورخي مارتين وإنيا باستيانيني.

وفي ظل أنه من المتوقّع حسم دوكاتي لتشكيلتها المصنعية للموسم المُقبل بحلول جائزة إيطاليا الكبرى، فقد أشار ماركيز إلى أن دوكاتي ليست خياره المصنعي الوحيد لموسم 2025.

حيث قال: "الأمر الأهم هو أن النتائج بدأت تتوالى، حيث أنني كنت أملك السرعة حتى الآن وليس النتائج".

وأضاف: "لنرى إذا ما سنؤكد على هذه النتائج في لومان، حيث لطالما قلت بأنه كلما كنت أسرع على المسار، كلما زادت خياراتك".

وتابع: "المهم كذلك أن الخطة تسير على نحوٍ جيد وعندما تكون النتائج حاضرة، المصانع تتواصل معي وهنالك بالفعل محادثات قائمة. كما أنني واضح ذهنيًا حيال ما أريده".

وعند سؤاله إذا كان الحصول على المقعد المصنعي مع دوكاتي يعتمد عليه، رد ماركيز قائلًا: "حسنًا، الأمر يعتمد على كل شيء في العموم، لكن الأهم هو أن خطتي واضحة ولا أملك خيارًا واحدًا فقط".