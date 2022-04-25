ماركيز "ليس في المجال المناسب" على درّاجة 2022 للموتو جي بي

كان من المتوقّع أن يكون بطل العالم ستّ مرّات من بين أبرز المنافسين على الفوز في سباق بورتيماو بالرغم من تأهّله تاسعًا.

لكنّ ماركيز فشل في تحقيق تقدّم كبير في البداية، واقتصر على المركز السادس مستفيدًا من انسحاب العديد من الدرّاجين أمامه.

وقال ماركيز أنّه علم التوقّعات الموضوعة على كاهله، لكنّه لم يتوهّم مطلقًا تحقيق نتائج مذهلة كونه يشعر بأنّه لا يزال بعيدًا عن فهم درّاجة هوندا 2022 بشكلٍ كامل.

وقال الإسباني: "أعلم أنّ الجميع يتوقّع منّي المزيد، لكن مثلما قلت بالأمس، لسنا جاهزين للمنافسة على الفوز بعد. أجرينا بعض التعديلات على الدرّاجة للسباق وقد ساعدتني. لكنّها لم تكن كافية، ولم أكن أقود بارتياحٍ منذ اللفّات الأولى".

وأكمل: "لم أُقدّم انطلاقة جيّدة ولفّة أولى جيّدتين. لم تكن السرعة حاضرة. بذلت كلّ ما في وسعي منذ ذلك الحين، حاولت بناء سباقي ووتيرتي. حللت بفارق 16 ثانية عن المتصدّر".

وأردف: "لم أتمتّع بالسرعة للتعافي. ليس هذا المركز الذي وددنا الحلول فيه، لكن هكذا هو الوضع".

ثمّ تابع: "ليست المشكلة في فقط، ولا في الدرّاجة وحدها. عندما تكون في المجال المثالي فإنّ كلّ شيء يعمل".

وواصل شرحه بالقول: "لكن من الواضح أنّني لست في ذلك المجال. وأحتاج للمساعدة من الدرّاجة. هدفي هو المنافسة على مراكز الصدارة".