تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / موتو جي بي: كوارتارارو يهيمن على السباق ويتصدر الترتيب العام في البرتغال
موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى أخبار عاجلة

ماركيز "ليس في المجال المناسب" على درّاجة 2022 للموتو جي بي

اعترف مارك ماركيز أنّه "ليس في مجاله المثالي" على درّاجة 2022 من بطولة الموتو جي بي في ظلّ تواصل معاناته للتأقلم مع درّاجة هوندا الجديدة بعد جائزة البرتغال الكبرى المخيّبة.

ماركيز "ليس في المجال المناسب" على درّاجة 2022 للموتو جي بي

كان من المتوقّع أن يكون بطل العالم ستّ مرّات من بين أبرز المنافسين على الفوز في سباق بورتيماو بالرغم من تأهّله تاسعًا.

لكنّ ماركيز فشل في تحقيق تقدّم كبير في البداية، واقتصر على المركز السادس مستفيدًا من انسحاب العديد من الدرّاجين أمامه.

وقال ماركيز أنّه علم التوقّعات الموضوعة على كاهله، لكنّه لم يتوهّم مطلقًا تحقيق نتائج مذهلة كونه يشعر بأنّه لا يزال بعيدًا عن فهم درّاجة هوندا 2022 بشكلٍ كامل.

وقال الإسباني: "أعلم أنّ الجميع يتوقّع منّي المزيد، لكن مثلما قلت بالأمس، لسنا جاهزين للمنافسة على الفوز بعد. أجرينا بعض التعديلات على الدرّاجة للسباق وقد ساعدتني. لكنّها لم تكن كافية، ولم أكن أقود بارتياحٍ منذ اللفّات الأولى".

وأكمل: "لم أُقدّم انطلاقة جيّدة ولفّة أولى جيّدتين. لم تكن السرعة حاضرة. بذلت كلّ ما في وسعي منذ ذلك الحين، حاولت بناء سباقي ووتيرتي. حللت بفارق 16 ثانية عن المتصدّر".

وأردف: "لم أتمتّع بالسرعة للتعافي. ليس هذا المركز الذي وددنا الحلول فيه، لكن هكذا هو الوضع".

ثمّ تابع: "ليست المشكلة في فقط، ولا في الدرّاجة وحدها. عندما تكون في المجال المثالي فإنّ كلّ شيء يعمل".

وواصل شرحه بالقول: "لكن من الواضح أنّني لست في ذلك المجال. وأحتاج للمساعدة من الدرّاجة. هدفي هو المنافسة على مراكز الصدارة".

اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو يهيمن على السباق ويتصدر الترتيب العام في البرتغال
المقال السابق

موتو جي بي: كوارتارارو يهيمن على السباق ويتصدر الترتيب العام في البرتغال
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ماركيز "ليس في المجال المناسب" على درّاجة 2022 للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز "ليس في المجال المناسب" على درّاجة 2022 للموتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يهيمن على السباق ويتصدر الترتيب العام في البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يهيمن على السباق ويتصدر الترتيب العام في البرتغال

ماركيز: حادث إسبارغارو "لم يسرق" لفّتي "غير المميّزة" في تصفيات البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: حادث إسبارغارو "لم يسرق" لفّتي "غير المميّزة" في تصفيات البرتغال

موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.