ماركيز لن يعود خلال جائزة أوروبا الكبرى للموتو جي بي

غاب ماركيز عن البطولة منذ محاولته الفاشلة للعودة إلى التسابق ضمن جائزة الأندلس الكبرى بعد أسبوعٍ واحد من الحادث الذي أدّى إلى كسر يده في الجولة الافتتاحيّة في خيريز.

وبعد أن احتاج لعمليّة أخرى لتغيير الصفيحة المعدنيّة في يده في أغسطس، غاب الإسباني عن البطولة منذ ذلك الحين.

وطفت على السطج شائعات الشهر الماضي بأنّ الإسباني يحتاج للخضوع إلى عمليّة جديدة، لكنّ هوندا فنّدتها.

وازداد الحديث حول عدم عودة ماركيز للتسابق نتيجة تصريح ستيفان برادل درّاج اختبارات هوندا أنّه سيُواصل القيادة في فالنسيا والبرتغال.

ووقال برادل حينها لقناة "سيرفوس تي في": "سأُكمل الموسم. لاحظت ذلك بالأمس. لا أعلم إن كان بوسعي القول أنّ ذلك رسمي. لكنّه حقيقة".

وأضاف: "على ماركيز التركيز على أنّ كلّ شيء على ما يران. لا أعتقد بأنّ الأمر يستحقّ المجازفة بالنسبة إليه".

وأكمل: "عليه أن يكون بخير. في الأثناء لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرني. سأتوجّه إلى خيريز بعد سباقَي فالنسيا من أجل يوم تجارب ومن ثمّ إلى البرتغال للسباق الختاميّ".

لكنّ هوندا أكّدت الآن أنّ برادل سيبقى على الدرّاجة خلال السباق الأوّل من سباقَي فالنسيا، لكنّها لم تستبعد بالكامل إمكانيّة عودة ماركيز في السباقَين الختاميين من الموسم، بالرغم من أنّ ذلك يبدو مستبعًا في ظلّ وجود مخاطر غير ضروريّة.