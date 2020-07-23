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ماركيز لن يُشارك في تجارب الجمعة وسيقود بدءًا من يوم السبت في خيريز

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ماركيز لن يُشارك في تجارب الجمعة وسيقود بدءًا من يوم السبت في خيريز
23-07-2020

أكّدت هوندا عدم مشاركة مارك ماركيز في مجريات الجمعة من جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي من أجل مواصلة التعافي من الكسر الذي تعرّض له في يده اليمنى.

بعد خضوعه للعمليّة الناجحة على يده اليمنى المكسورة نتيجة الحادث القويّ في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد الماضي، بدأ ماركيز فترة التعافي واستهدف العودة للتسابق مباشرة نهاية هذا الأسبوع بشكلٍ مفاجئ.

وبعد أن اجتاز الفحص الطبيّ بعد ظهر اليوم، أكّد ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا أنّ الخطّة تقضي بعدم مشاركة الإسباني في تجارب الجمعة لتقليل خطر تعرّضه لحادث.

وقال بويغ: "لو كانت حلبة جديدة لكان من الصعب القيام بذلك. لكنّنا تواجدنا هنا الأسبوع الماضي. إعدادات الدرّاجة جاهزة ويعلم بالضبط كيف يقود على هذه الحلبة".

وأكمل: "لذا لا معنى من خوض تجارب الجمعة وإجهاد إصابته أكثر. لذا سيُحاول القيادة يوم السبت وسنرى. لكن من المهمّ بالنسبة لهوندا احترام رغبة الدرّاج".

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