ماركيز "لم يظن مطلقًا" بأنّ مسيرته في "الموتو جي بي" قد انتهت إثر غيابه جراء الإصابة

تعرّض ماركيز لكسر في عظم العضد في ذراعه الأيمن جرّاء حادثته في المراحل الأخيرة من الجولة الافتتاحية لموسم 2020، حيث لم يسابق بعدها وإثر محاولة غير مكتملة للعودة في جائزة الأندلس الكبرى.

وبعد خضوعه لجراحة ثانية من أجل إصلاح الشريحة التي تم تركيبها في ذراعه خلال الجراحة الأولى، كان تعافي ماركيز أبطأ من المتوقع، حيث اكتُشف وجود عدوى تسببت في ذلك.

وبدأ الإسباني معالجة تلك العدوى إثر الجراحة الثالثة التي خضع لها في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، إذ أظهر علامات تحسّن منذ ذلك الحين، لكنّه لن يشارك في تجارب قطر الشهر المُقبل.

وقد اعترف ماركيز بأنّ أصعب فترة مرّت عليه خلال غيابه عن البطولة كانت في الخريف الماضي، عندما بات واضحًا بأنّ ذراعه لم تكن تتحسن، لكنّه لم يظن مطلقًا بأنّه لن يكون قادرًا على التسابق من جديد.

حيث قال عقب حدث إطلاق هوندا لدراجتها لموسم 2021: "كان أمرًا صعبًا بكل تأكيد، وعلى الجانب الذهني، بالإضافة إلى التأثير الجسدي. ولا سيّما خلال فترة شهرَي سبتمبر وأكتوبر، كوني وخلال تلك الفترة كان الشعور على ذراعي هو ذاته، لم يكن هنالك أيّ تحسّن".

وأضاف: "لم يكن الوضع يزداد سوءًا، لكن لم يكن هنالك أي تحسّن. أعني أنني كنت أشعر وكأن شيئًا ما يتحرك بالداخل. خضعت بعد ذلك للعديد من الفحوصات المختلفة لمعرفة طبيعة تلك العدوى، لكن دومًا ما كانت كل الاختبارات سلبية".

وتابع: "شيءٌ ما لم يكن على ما يرام، والأطباء على الجانب الآخر كانوا ينصحونني دومًا بالانتظار. وكنت أفعل ما يقولون، لكن الشعور كان هو ذاته، حيث كان هذا الشهران صعبين للغاية. لكن وبعد الجراحة الثالثة، كان الوضع أسوأ مع بقائي لـ 10 أيام في المستشفى".

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واختتم: "لكن ومنذ ذلك الحين بدأ ذراعي بالتحسن وحاولت أن أكون متفائلًا دومًا. لم أظن مطلقًا بأنني لن أسابق من جديد. دومًا ما كنت أفكر في موعد السباق المُقبل، ومتي ستأتي التجارب التالية".