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ماركيز لا يُمكنه التفكير في مواصلة سلسلة انتصاراته في ألمانيا

بدا مارك ماركيز درّاج هوندا في الموتو جي بي متأكّدًا من أنّ انتصاراته العشرة المتتالية بجائزة ألمانيا الكبرى ستعرف نهايتها غدًا الأحد "كونه ليس هناك للفوز"، لكنّه لم يستبعد تحقيق منصّة تتويج.

ماركيز لا يُمكنه التفكير في مواصلة سلسلة انتصاراته في ألمانيا

لم يتلقّ ماركيز أيّ هزيمة على حلبة ساكسنرينغ منذ موسمه الأوّل في فئة 125 سم مكعّب في 2009.

وتوقّع الكثيرون قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع أن يُبقي على تلك السلسلة حيّة عبر تحقيق انتصاره الأوّل منذ عودته من إصابته الطويلة كون الحلبة التي تسير عكس عقارب الساعة أقلّ تطلّبًا من الناحية الجسديّة.

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وتوقّع درّاج هوندا أن تكون عطلة نهاية الأسبوع هذه الأولى له "من دون قيود جسديّة"، بالرغم من أنّه اعترف بعد تجارب الجمعة أنّه عانى أكثر ممّا توقّعه على هذا الصعيد.

وبالرغم من تقديمه لوتيرة سباق قويّة في التجارب الحرّة الرابعة اليوم السبت وتأهّله خامسًا، قال ماركيز أنّه لا يُمكنه التفكير في الفوز لأنّه من غير الممكن فعل ذلك.

وعندما سُئل حيال انتهاء سلسلة أقطاب الانطلاق الأولى على الحلبة الألمانيّة، قال ماركيز: "بالوصول إلى هنا من حلبتين لم أصل فيهما أصلًا إلى القسم الثاني من التصفيات، فإنّ الهدف كان المنافسة والتواجد على مقربة من المقدّمة وحقّقنا ذلك".

وأكمل: "انتهت سلسلة أقطاب الانطلاق الأولى، وستنتهي غدًا سلسلة الانتصارات، لسنا هنا من أجل الفوز. لكن سنرى إن كان بوسعنا التواجد على مقربة من المقدّمة وذلك هدفنا".

وأردف: "لا يُمكننا التفكير في الفوز لأنّنا بعيدون عن ذلك. التواجد ضمن الخمسة الأوائل هدفٌ ممكن، منصّة التتويج ليست مستبعدة بشكلٍ كامل، لكن علينا الحصول على سباقٍ مثالي لفعل ذلك، وهو ما يكون صعبًا في بعض الأحيان".

ويعتقد ماركيز أنّ يوهان زاركو صاحب قطب الانطلاق الأوّل وفابيو كوارتارارو المنطلق ثانيًا وكذلك ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام الذي سينطلق سادسًا "يملكون وتيرة أفضل منه على صعيد السباق".

وقال حيال ذلك: "هناك زاركو، وكوارتارارو وأوليفيرا الذين يملكون وتيرة أفضل في السباق ويُمكنهم تحقيق خطوة إضافيّة إلى الأمام".

وأكمل: "أحاول أن أكون متفائلًا وواقعيًا في ذات الوقت، التواجد ضمن الخمسة الأوائل سيُمثّل نتيجة رائعة. مع تعرّضنا للكثير من الحوادث على درّاجة هوندا فإنّنا نقترب من الحدود القصوى".

وأردف: "نحن أفضل على هذه الحلبة، ليس مثل الأعوام الأخرى كونه ليست لدينا وتيرة أفضل ولسنا الأسرع".

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