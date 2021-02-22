ماركيز لا يعلم متى سيعود للتسابق في الموتو جي بي

كسر درّاج هوندا يده اليمنى خلال حادث قوي في السباق الافتتاحيّ لموسم 2020 وابتعد عن المنافسات منذ ذلك الحين بعد أن ألغى محاولة عودته مباشرة في الأسبوع التالي ضمن جائزة الأندلس الكبرى.

وخضع الإسبانيّ لعمليّتين إضافيّتين منذ ذلك الحين، كانت آخرهما في ديسمبر وأشار أخيرًا إلى أنّ عمليّة تعافيه تسير في الوجهة الصحيحة.

وكان من المعتقد أن تمتدّ فترة التعافي إثر عمليّته الأخيرة إلى ستّة أشهر، لكنّ شركة هوندا للسباقات لم تتقدّم بأيّة تحديثات في هذا الشأن.

وبحديثه ضمن فيديو إطلاق درّاجة هوندا لموسم 2021، اعترف ماركيز أنّه لا يعلم هو ولا الأطبّاء متى سيكون قادرًا على القيادة مجدّدًا.

وقال الإسباني: "أجل، بالطبع أشعر بأنّني أفضل خطوة بخطوة، وعمليّة التعافي تسير على نحوٍ جيّد".

وأضاف: "كلّ مرّة أزور فيها الطبيب فإنّني أتلقّى أخبارًا جيّدة. ذلك مهمٌ لأنّ العام الماضي كان قاسيًا وصعبًا. لكنّنا نُحاول الآن متابعة جسدي، مع أخصائيّ العلاج الطبيعيّ والطبيب لمحاولة زيادة قدر التمارين تدريجيًا في المنزل".

وأكمل: "لكنّني لا أعلم ولا حتّى الأطبّاء متى سأكون جاهزًا مجدّدًا".

ثمّ تابع: "لكنّ الأمر الأهمّ هو أنّني أشعر بأنّني أفضل كلّ أسبوع – ليس كلّ يوم – وأشعر بالتفاؤل حيال قدرتي على التواجد على الدرّاجة في أقرب وقتٍ ممكن".

وأردف: "لكنّني لا أعلم متى سيحين ذلك اليوم بالضبط".

وعندما سُئل عن أيّ نسخةٍ من ماركيز يُمكن توقّعها لدى عودته، أجاب: "هذه المرّة الأولى في حياتي ومسيرتي التي أبتعد فيها عن قيادة الدرّاجة لتسعة أعو عشرة أشهر، هذه إصابة كبيرة".

وأضاف: "بالتأكيد لن أكون في أفضل أحوالي في المرّة الأولى التي سأقود فيها الدرّاجة لأنّنا نريد في البداية التأكّد 100 بالمئة من ناحية العظم، ومن ثمّ العضلات".

وأكمل: "سنرى. أعتقد بأنّ أفضل عودة هي القدرة على القيادة والتواجد في ذات المستوى، لكنّ ذلك سيكون صعبًا للغاية".

واختتم بالقول: "لكن سنرى إن كان ذلك سيتطلّب سباقًا أو اثنين أو نصف موسم".