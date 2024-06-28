ماركيز لا يشعر بالذنب حيال انفصال براماك ودوكاتي في الموتو جي بي
يشعر بطل العالم ثماني مرّات بأنّه لم يلعب أيّ دورٍ في مغادرة براماك لدوكاتي من أجل الدخول في شراكة مع ياماها في الموتو جي بي.
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
قال مارك ماركيز أنّه لا يشعر بالذنب حيال انفصال براماك عن دوكاتي من أجل الانتقال للتعامل مع ياماها بدءًا من 2025 لأنّه "لم يفعل أيّ شيء".
أكّد فريق براماك اليوم الجمعة ما أورده موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ عن تخليه عن دوكاتي للانتقال إلى ياماها في 2025.
وجاءت هذه الخطوة على خلفيّة قرار دوكاتي بترقية مارك ماركيز إلى الفريق المصنعيّ العام المقبل بعد أن رفض الإسباني قيادة درّاجة مصنعيّة مع براماك.
ومع مغادرة خورخي مارتن نحو أبريليا، جاء قرار دوكاتي بترقية ماركيز ليؤدّي على الأرجح إلى قرار براماك الانتقال إلى ياماها.
لكنّ ماركيز يعتقد بأنّ خطط مستقبله ليست لها علاقة بما حدث: "لا أشعر بالذنب حيال مغادرة براماك لدوكاتي، لأنّني لم أفعل أيّ شيء".
وأضاف: "صحيحٌ أنّني كدرّاج دوكاتي وددت لو أنّهم واصلوا معنا، لأنّ ذلك سيعني توافر درّاجتين مصنعيّتين على الحلبة، والمزيد من المعلومات، وذلك مهمٌ للفريق ولدوكاتي".
وأردف: "أمّا كمشجّع موتو جي بي فأعتقد بأنّ هذه أخبار جيّدة. أحبّذ من جهة تواجد درّاجتي دوكاتي إضافيّتين، لكنّ تلك كانت خطوة طبيعيّة كمشجّع، أن ينتقل أحد فرق دوكاتي إلى ياماها، ومن أجل أن تكون هناك أربع درّاجات يابانيّة في البطولة".
وأكمل: "يفتح ذلك المزيد من الخيارات للمصنّعين، والرعاة...".
ودفع فابيو كوارتارارو درّاج ياماها الصانع الياباني لإيجاد فريقٍ رديف بعد عدم تمتّعه بأيّ أحدٍ منذ نهاية 2022.
وقال بطل موسم 2021 أنّه أمضى الأشهر القليلة الماضية في إقناع براماك بالانتقال، ويشعر أنّ تلك "خطوة كبيرة مساعدة" لياماها في 2025.
وقال حول تجديده لعقده مع ياماها بعامين: "أعتقد بأنّ أحد أسباب تعاقدنا مع ياماها هي أنّ هذه الخطوة كانت مهمّة جدًا لنا".
وأضاف: "دفعت لأشهرٍ مع فريق براماك للانضمام إلينا، وأصبح ذلك رسميًا اليوم. سيكون ذلك عاملًا مساعدًا كثيرًا لنا في المستقبل".
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