ماركيز "لا يزال من دون شعور مميّز" على درّاجة هوندا لموسم 2022

أكمل بطل العالم ستّ مرّات اليوم الأحد الأخير من التجارب الشتويّة لموسم 2022 في إندونيسيا في المركز الـ 14 بعد أن اختار عدم إكمال لفّة سريعة بسبب معاناته من بعض الألم في كتفه الأيمن.

في الأثناء تصدّر زميله بول إسبارغارو التجارب بـ 1:31.060 دقيقة وكان كلاهما مسرورًا بالمكاسب التي حقّقتها هوندا على درّاجتها المعدّلة بشكلٍ جذري لموسم 2022.

واعترف ماركيز يوم الجمعة أنّ تلك كانت "المناسبة الأولى التي حظي فيها بشعورٍ مميّز" على متن درّاجة هوندا الجديدة، وقال مجدّدًا اليوم الأحد أنّ الأزمنة الجيّدة جاءت بسهولة بصرف النظر عمّا فعله الفريق على الدرّاجة.

لكنّه اعترف في المقابل بأنّه بالرغم من شعوره الأفضل على الدرّاجة، فإنّه لا يزال يفتقد لشيء ما بالتوجّه إلى جولة قطر الافتتاحيّة في مارس المقبل.

وقال عندما سُئل إن كان يشعر بأنّه جاهزٌ للفوز في قطر: "لا تعلم مطلقًا، أعني أنّه صحيحٌ أنّني كنت سريعًا اليوم".

وأضاف: "تمتّعت بوتيرة جيّدة، وكنت أقود بشكلٍ جيّد. عندما اختبرت إعدادات مختلفة، فإنّ الأزمنة كانت جيّدة".

وأردف: "اختبرت إعدادات انسيابيّة مختلفة، وكانت الأزمنة جيّدة. اختبرت إطارات مختلفة، متوسّطة وليّنة وكانت الأزمنة جيّدة".

وأكمل: "عندما تحصل على هذا الشعور فذلك يعني أنّ هناك إمكانيّات في السيارة، صحيحٌ كذلك أنّ هذه حلبة مميّزة، وهي زلقة وعادة ما أكون جيّدًا في هذه الظروف".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ التماسك كان عاليًا جدًا في النهاية. لذا أنا سعيدٌ لأنّنا أنجزنا العمل في مانداليكا".

واختتم حديثه: "صحيحٌ أنّني أحتاج للمزيد، لا يزال ذلك الشعور المميّز على الدرّاجة غائبًا. لكنّني سعيد".