ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة
قال مارك ماركيز أنّه عندما سيشعر بأنّه جاهزٌ للعودة إلى التسابق في الموتو جي بي في 2022 فلن يقوم بالمشاركة في سباقٍ ومن ثمّ "يبقى في المنزل".
سيعود بطل العالم ستّ مرّات للقيادة للمرّة الأولى في ثلاثة أشهر منذ عمليّته الرابعة على يده وذلك خلال مجريات يوم الثلاثاء ضمن تجارب ما بعد جائزة سان مارينو الكبرى.
وبعد منحه الضوء الأخضر من قبل أطبّاء الموتو جي بي أمسٍ السبت في ميزانو، اعترف ماركيز بأنّه غير متأكّدٍ بعد من مشاركته في اليومين، ولن يعلم سوى لاحقًا إن كان بوسعه المشاركة في جائزة أراغون الكبرى الأسبوع التالي.
لكنّه أصرّ على أنّه عندما سيشعر بأنّه جاهزٌ جسديًا للتسابق مجدّدًا، فلن يقوم بالمشاركة بشكلٍ متقطّع.
وقال: "عندما أعود فسيكون ذلك لأنّني أريد المشاركة في جميع السباقات. لن أشارك في سباق ومن ثمّ أجلس في البيت. عندما أعود فسيكون ذلك بنيّة المشاركة في جميع السباقات".
وأكمل: "لكنّني لست متأكّدًا. صحيحٌ أنّني أضغط كثيرًا للتواجد في هذه التجارب. عزّزت تدريباتي كثيرًا لأكون في هذه التجارب لأنّها مهمّة بالنسبة لي ولهوندا".
وأردف: "لكنّها مهمّة أكثر لي من هوندا لأنّه من الأفضل اختبار الدرّاجة في التجارب من دون ضغط عطلة نهاية الأسبوع. وحينها سأدرك مستواي وكيف تتفاعل يدي وسأدرك إن كان من الممكن التسابق في أراغون أم لا".
وواصل شرحه بالقول: "إن كان ذلك ممكنًا فسأحاول، وإن لم يكن فسأنتظر. نحن في مرحلة نحتاج فيها لفهم الوضع كلّ يوم على حدة".
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ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة
قال مارك ماركيز أنّه عندما سيشعر بأنّه جاهزٌ للعودة إلى التسابق في الموتو جي بي في 2022 فلن يقوم بالمشاركة في سباقٍ ومن ثمّ "يبقى في المنزل".
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