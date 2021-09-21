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ماركيز كان "على الحدود القصوى" أثناء لحاقه بباستيانيني في سباق ميزانو

اعترف مارك ماركيز درّاج هوندا في الموتو جي بي بأنّه "تجاوز حدوده القصوى" أثناء محاولته البقاء مع إينيا باستيانيني صاحب المركز الثالث في سباق جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي.

ماركيز كان "على الحدود القصوى" أثناء لحاقه بباستيانيني في سباق ميزانو

تقدّم باستيانيني من المركز الـ 12 على شبكة الانطلاق على متن درّاجة دوكاتي بمواصفات 2019 ليتجاوز ماركيز نحو المركز الرابع بحلول اللفّة السادسة من سباق الأحد.

واتّجه درّاج أفينتيا لنيتزع المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويجه الأولى في الفئة العليا، حيث اعترف لاحقًا بأنّه تجاوزه لماركيز – الذي دعاه بـ "زعيم الموتو جي بي" – كان "مدهشًا".

وأشاد ماركيز باليافع الإيطالي بعد إكماله السباق خلفه بخمس ثوانٍ في المركز الرابع بعد اضطراره لتخفيف سرعته أثناء سيره خلفه.

وقال في هذا الصدد: "أجل، بالطبع كان باستيانيني سريعًا اليوم وطوال عطلة نهاية الأسبوع. سجّل 1:31.8 دقيقة في القسم الأوّل من التصفيات وذلك يعني أنّه يملك السرعة".

وأضاف: "عندما يتجاوزك فإنّك تُدرك سريعًا أنّ هذا الناشئ يملك فرصة رائعة. كنت أسير خلفه في مرحلة من السباق وكنّا نقترب من فابيو كوارتارارو".

وأردف: "لكنّني لاحظت أنّني بصدد تجاوز الحدود القصوى وقلت في نفسي: اهدأ قليلًا، دعه يمضي".

وأكمل: "لكنّها كان يقود بشكلٍ جيّدٍ جدًا. يفهم درّاجة دوكاتي جيّدًا، أعني طريقة قيادتها، كان يكبح بشكلٍ متأخّر ويُغادر المنعطفات بعزم دوران عالٍ وتماسك عالٍ. لذا لا شيء مميّز، لكنّه قام بكلّ شيء على نحوٍ صحيح. لذا عندما تفعل ذلك في الموتو جي بي فإنّ الزمن يكون قويًا".

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وفي ما يتعلّق بسباقه الخاص، قال ماركيز أنّ مركزه الرابع كان "أكثر أهميّة" من منصّة تتويجه في أراغون قبل ذلك بأسبوع كون هذه النتيجة جاءت على حلبة متطلّبة أكثر جسديًا على كتفه الأيمن.

لكنّه سارع إلى الإشارة إلى أنّه لا يزال "بعيدًا" عن التمتّع بوتيرة تُخوّله المنافسة على الفوز بشكلٍ مستمر، وهو ما أرجعه إلى نقاط ضعف درّاجة هوندا من جهة ومشاكله البدنية من جهة أخرى.

وقال الإسباني: "بالطبع هذا المركز الرابع أكثر أهميّة من الثاني في الأسبوع الأسبق".

وأضاف: "هذا يعني الكثير. لكن هدفي هو المنافسة على الانتصارات ولا يزال ذلك بعيدًا".

وأردف: "حللت رابعًا لكنّني أشعر بأنّ وتيرتي بعيدةٌ جدًا عن وتيرة فرانشيسكو بانيايا وكوارتارارو اليوم، وكذلك باستيانيني الذي كان قويًا للغاية".

وأكمل: "لكنّني أدركت اليوم أنّه في حين أنّ حالتي الجسديّة ليست بنسبة 100 بالمئة، إلّا أنّ لدينا نقاط ضعف كبيرة في الدرّاجة لولاها لكنّا قادرين على تقديم وتيرة أسرع".

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