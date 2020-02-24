ماركيز قلقٌ "بالطبع" حيال أداء هوندا الضعيف في قطر

لم تكن حلبة لوسيل الدوليّة مرتعًا خصبًا لماركيز في الأعوام الماضية، لكن بالرغم من أنّه لم يفز هناك منذ 2014، فإنّه حلّ ضمن الخمسة الأوائل في جميع سباقات قطر منذ ذلك الحين.

وبعد أن قال كال كراتشلو درّاج ال سي آر هوندا إثر اليوم الأوّل من التجارب أنّه يتعيّن عليه القيادة مثل "الهاوي" في قطر، أكملت جميع درّاجات هوندا المصنعيّة الثلاث مجريات الأحد خلف تاكاكي ناكاغامي الذي يقود درّاجة هوندا من موسم 2019.

وعندما سُئل إن كان قلقًا حول ما يُشاهده في قطر، اعترف ماركيز أنّ ذلك مثّل تباينًا حادًا مع التجارب الماضية في سيبانغ.

وقال حيال ذلك: "بالطبع أنا قلقٌ لأنّني أودّ أن أكون سريعًا للغاية في كلّ لفّة على كلّ حلبة. لكن صحيحٌ أنّنا قلقون على هذه الحلبة".

وأضاف: "لدينا بعض المشاكل التي نُحاول تحليل مصدرها، كون جميع درّاجي هوندا – خاصة الذين يقودون الدرّاجة الجديدة – يُعانون كثيرًا عند ذات النقطة".

وأردف: "ترون كراتشلو على سبيل المثال، إنّه سريعٌ هنا عادة، لكنّه يُعاني كثيرًا، كما تعرّض لحادث. نحن نضغط، لكنّنا نُحاول تحليل ما يحدث كوننا نعلم مصدر المشكلة، لكنّنا غير قادرين على حلّه في الوقت الحاضر. لذا أجل، سنحاول خطوة تلو الأخرى".

وأكمل: "لكن على الجانب الآخر كنّا سريعين في ماليزيا، وكان أداؤنا ثابتًا، كنّا نقود بشكلٍ جيّد. لذا أجل، التباين أشبه بالاختلاف بين الليل والنهار، لكنّ الأمر الإيجابيّ هو أنّ هذه الحلبة هي الأكثر تميّزًا في كامل الروزنامة".

وكان ماركيز قد أشار سابقًا إلى أنّ درّاجة هوندا بخصائص 2020 قد حافظت على ذات النقاط السلبيّة لسابقتها، حيث لا تزال مقدّمة الدرّاجة تُمثّل مصدر قلق.

وقال الإسباني أنّ هوندا لا تزال تُحاول توفير تصليحات في الوقت المناسب لجولة قطر، لكنّه قال: "أعتقد بأنّ بقيّة الموسم ستكون مختلفة، لكنّنا عادة نعاني هنا في الجولة الأولى، ونحتاج لتواجد كلّ شيء في نصابه إن أردنا تحقيق نتيجة جيّدة".