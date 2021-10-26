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ماركيز: قدرة كوارتارارو "على المعاناة" كانت العامل وراء فوزه بلقب الموتو جي بي

قال مارك ماركيز أنّ قدرة فابيو كوارتارارو على المعاناة خلال موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي وقدرته على تحقيق نتائج قويّة بالرغم من ذلك كانت العامل الرئيسيّ وراء فوزه بلقب البطولة.

ماركيز: قدرة كوارتارارو "على المعاناة" كانت العامل وراء فوزه بلقب الموتو جي بي

أحرز كوارتارارو لقب موسم 2021 خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بعد أن سقط غريمه الوحيد على اللقب فرانشيسكو بانيايا أثناء تواجده في الصدارة، وهو ما منح الفوز على طبقٍ من ذهب إلى ماركيز.

وكان كوارتارارو قد فاز بخمسة سباقات وألحقها بخمس منصّات تتويج أخرى في موسم 2021 حتّى الآن، وكان الدرّاج الوحيد الذي حقّق النقاط في كلّ السباقات حتّى الآن.

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وأشاد ماركيز بموسم كوارتارارو، قائلًا: "يُمكننا الحديث مطوّلًا اليوم كيف أنّ هذا يومٌ مهمٌّ جدًا بالنسبة لي، إلخ".

وأضاف: "لكنّ اليوم ليس لي، بل يتمحور حول فابيو، هذا يوم البطل والأسرع والأكثر ثباتًا والدرّاج الأفضل هذا العام".

وأكمل: "وبشكلٍ خاص فقد كان قادرًا على المعاناة، وهو أمرٌ من الصعب للغاية التحلي به".

وأردف: "عندما عانى فقد كان قادرًا على التواجد ضمن الخمسة الأوائل، بل وحتّى منصّة التتويج. لذا أجل، حان الوقت لتعلّم ما فعله ومحاولة منافسته في 2022".

من جانبه كان أندريا دوفيزيوزو درّاج اس آر تي بيتروناس قادرًا على دراسة بيانات كوارتارارو منذ عودته إلى الموتو جي بي مع ياماها الشهر الماضي، واكتشف أن لا أحد يقود درّاجة "ام1" مثل الفرنسي.

وقال الإيطالي في هذا الصدد: "حسنًا، كان قادرًا على التحلي بثبات أداء لأنّه يقود بذلك الأسلوب في كلّ مكان. إنّه قادرٌ على استخدام أسلوب القيادة ذلك في كلّ مكان".

وأضاف: "ليس الأمر كما لو أنّك إن حصلت على هذا التماسك على المسار فيُمكنك أن تكون سريعًا. بل هو سريعٌ في كلّ الظروف وبكلّ درجات الحرارة وعلى كلّ الحلبات بذات الطريقة".

وأكمل: "يكبح بشكلٍ متأخّرٍ للغاية، لكن من السهل فعل ذلك. من الصعب الكبح متأخّرًا وإدارة الدرّاجة بالشكل الذي يفعله. وهو يفعل ذلك بسهولة".

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