ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى الممطرة في بورتيماو
سجّل الإسباني مارك ماركيز الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى الممطرة ضمن جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي عانى فيه فابيو كوارتارارو بشكلٍ لافت.
مثلما كان متوقّعًا فقد جاءت الأمطار اليوم الجمعة على حلبة بورتيماو، وهو ما دفع جميع السائقين إلى الدخول على إطارات الأمطار.
وكانت أخطاء الكبح والانزلاقات متواترة، وكاد مارك ماركيز أن يقع بعد خروجه عن المسار وعبوره على المنطقة العشبيّة، لكنّه تمكّن من المواصلة.
لكنّ ذلك لم يمنعه من التواجد في الصدارة مع انتصاف الحصّة بعد تسجيله 1:51.219 دقيقة.
وعاد الإسباني إثر ذلك لتحسين زمنه في مناسبتين إضافيّتين لكن بشكلٍ طفيف مُسجّلًا 1:51.041 مع دخول الحصّة دقائقها الخمس الأخيرة.
وتمكّن الإسباني في النهاية من أن يُصبح الوحيد الذي يكسر عتبة الـ 111 ثانية بعد تسجيله 1:50.666 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.
وتقدّم الإسباني على مواطنه جوان مير درّاج سوزوكي، في حين واصل ماركو بيزيكي أداءه اللافت في بداية هذا الموسم الأوّل له في الفئة العليا ليتواجد في المركز الثالث لصالح فريق روسي.
أمّا يوهان زاركو فقد تواجد في المركز الرابع لصالح براماك مُتقدّمًا على البطل المحلي ميغيل أوليفيرا.
وواصل مافيريك فينياليس تحسّنه على درّاجة أبريليا ليتواجد سادسًا أمام خورخي مارتن.
وذهب المركز الثامن إلى فرانشيسكو بانيايا الذي تقدّم على زميله جاك ميلر الذي سقط في الثلث الأخير من الحصّة، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.
أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد واجه حصّة مزرية ليكتفي بالمركز الـ 18 في ظلّ معاناة واضحة لياماها في هذه الظروف.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|17
|1:50.666
|152.372
|2
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|17
|1:51.031
|0.365
|0.365
|151.871
|3
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|16
|1:51.136
|0.470
|0.105
|151.727
|4
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|19
|1:51.170
|0.504
|0.034
|151.681
|5
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|20
|1:51.223
|0.557
|0.053
|151.608
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|18
|1:51.309
|0.643
|0.086
|151.491
|7
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|19
|1:51.343
|0.677
|0.034
|151.445
|8
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|19
|1:51.387
|0.721
|0.044
|151.385
|9
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|13
|1:51.437
|0.771
|0.050
|151.317
|10
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|20
|1:51.648
|0.982
|0.211
|151.031
|11
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|18
|1:51.659
|0.993
|0.011
|151.016
|12
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|18
|1:51.709
|1.043
|0.050
|150.949
|13
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|18
|1:51.820
|1.154
|0.111
|150.799
|14
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|16
|1:51.847
|1.181
|0.027
|150.763
|15
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|14
|1:51.881
|1.215
|0.034
|150.717
|16
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|17
|1:51.958
|1.292
|0.077
|150.613
|17
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|20
|1:52.001
|1.335
|0.043
|150.555
|18
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|18
|1:52.061
|1.395
|0.060
|150.475
|19
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|19
|1:52.072
|1.406
|0.011
|150.460
|20
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|20
|1:52.079
|1.413
|0.007
|150.451
|21
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|18
|1:52.258
|1.592
|0.179
|150.211
|22
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|17
|1:52.286
|1.620
|0.028
|150.173
|23
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|17
|1:52.881
|2.215
|0.595
|149.382
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|18
|1:54.029
|3.363
|1.148
|147.878
|25
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|15
|1:54.260
|3.594
|0.231
|147.579
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