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ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى الممطرة في بورتيماو

سجّل الإسباني مارك ماركيز الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى الممطرة ضمن جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي عانى فيه فابيو كوارتارارو بشكلٍ لافت.

ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى الممطرة في بورتيماو

مثلما كان متوقّعًا فقد جاءت الأمطار اليوم الجمعة على حلبة بورتيماو، وهو ما دفع جميع السائقين إلى الدخول على إطارات الأمطار.

وكانت أخطاء الكبح والانزلاقات متواترة، وكاد مارك ماركيز أن يقع بعد خروجه عن المسار وعبوره على المنطقة العشبيّة، لكنّه تمكّن من المواصلة.

لكنّ ذلك لم يمنعه من التواجد في الصدارة مع انتصاف الحصّة بعد تسجيله 1:51.219 دقيقة.

وعاد الإسباني إثر ذلك لتحسين زمنه في مناسبتين إضافيّتين لكن بشكلٍ طفيف مُسجّلًا 1:51.041 مع دخول الحصّة دقائقها الخمس الأخيرة.

وتمكّن الإسباني في النهاية من أن يُصبح الوحيد الذي يكسر عتبة الـ 111 ثانية بعد تسجيله 1:50.666 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وتقدّم الإسباني على مواطنه جوان مير درّاج سوزوكي، في حين واصل ماركو بيزيكي أداءه اللافت في بداية هذا الموسم الأوّل له في الفئة العليا ليتواجد في المركز الثالث لصالح فريق روسي.

أمّا يوهان زاركو فقد تواجد في المركز الرابع لصالح براماك مُتقدّمًا على البطل المحلي ميغيل أوليفيرا.

وواصل مافيريك فينياليس تحسّنه على درّاجة أبريليا ليتواجد سادسًا أمام خورخي مارتن.

وذهب المركز الثامن إلى فرانشيسكو بانيايا الذي تقدّم على زميله جاك ميلر الذي سقط في الثلث الأخير من الحصّة، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد واجه حصّة مزرية ليكتفي بالمركز الـ 18 في ظلّ معاناة واضحة لياماها في هذه الظروف.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 1:50.666     152.372
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 1:51.031 0.365 0.365 151.871
3 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 1:51.136 0.470 0.105 151.727
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:51.170 0.504 0.034 151.681
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:51.223 0.557 0.053 151.608
6 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 18 1:51.309 0.643 0.086 151.491
7 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:51.343 0.677 0.034 151.445
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:51.387 0.721 0.044 151.385
9 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 13 1:51.437 0.771 0.050 151.317
10 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:51.648 0.982 0.211 151.031
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 18 1:51.659 0.993 0.011 151.016
12 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:51.709 1.043 0.050 150.949
13 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 18 1:51.820 1.154 0.111 150.799
14 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 16 1:51.847 1.181 0.027 150.763
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 14 1:51.881 1.215 0.034 150.717
16 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 17 1:51.958 1.292 0.077 150.613
17 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 1:52.001 1.335 0.043 150.555
18 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:52.061 1.395 0.060 150.475
19 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:52.072 1.406 0.011 150.460
20 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:52.079 1.413 0.007 150.451
21 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 18 1:52.258 1.592 0.179 150.211
22 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 17 1:52.286 1.620 0.028 150.173
23 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 17 1:52.881 2.215 0.595 149.382
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 18 1:54.029 3.363 1.148 147.878
25 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 15 1:54.260 3.594 0.231 147.579
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