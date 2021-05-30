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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

ماركيز: فينياليس "مُحق في غضبه" بعد مناوشات تصفيات موجيللو

اعترف مارك ماركيز بأنّ الأساليب التي اتّبعها مع مافيريك فينياليس في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى في الموتو جي بي "لم تكن منصفة بشكل تام"، حيث قال بأنّ درّاج ياماها "لديه الحق ليكون غاضبًا" منه.

ماركيز: فينياليس "مُحق في غضبه" بعد مناوشات تصفيات موجيللو

تمّت ملاحقة فينياليس من قِبَل ماركيز في كلتا محاولتيهما في القسم الأول من التصفيات على حلبة موجيللو يوم أمس السبت، حيث استغل درّاج هوندا ذلك من أجل المرور إلى القسم الثاني للتصفيات، في حين أخفق فينياليس في النهاية في بلوغ ذلك، حيث سينطلق من المركز الـ 13.

من جهته، لم يُلق فينياليس الذي بدا عليه الإحباط والغضب من ماركيز - الذي حتى لاحقه خلال خط الحظائر عندما حاول إيجاد هواءً نظيفًا - باللوم على ماركيز في خروجه من القسم الأول للتصفيات، معترفًا أنّه ببساطة لم يكن سريعًا بالقدر الكافي.

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من جانبه، وصف ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها أساليب ماركيز "بغير المنصفة"، الأمر الذي اتفق معه دراج هوندا وكشف بأنه اعتذر لفينياليس.

فقال: "نعم، التقيت بمافيريك قبل إجراء المقابلات التلفزيونية. في البداية، اعتذرت له كوني أعلم بأن ما قمت به لم يكن منصفًا بشكل تام، حيث قلت له: لكن الحق في أن تكون غاضبًا".

وأضاف: "لكن على الجانب الآخر، لم يواجهني شعور سيء للغاية مع الدراجة في الصباح، لكنه كان سيئًا للغاية بعد ظهر اليوم".

وتابع: "لسبب ما متعلق بالحالة الجسدية، الدراجة، كل شيء، لم أحظ بشعور جيّد وتوقفت قبل نهاية التجارب الرابعة وأخبرت الفريق بأني لا أشعر بالدراجة، ولا أشعر بأي شيء، وعلينا ملاحقة أحدهم. تفقدنا القائمة، وكان فينياليس هو الدراج الأسرع. إذا كان أحدًا آخر، لكنا اخترناه".

وأكمل: "قمت بملاحقته، وكان ذلك أسلوبًا تكتيكيًا، كونها كانت الطريقة الوحيدة لتحسين أزمنتنا".

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وأردف: "أودّ أن أكون ضمن مستوى آخر وموقع آخر للضغط والمنافسة في الصدارة، وأن يلاحقني الآخرون حينها مثلما كان يحدث في العديد من المرات في الماضي. لكنني لست في ذلك المستوى".

واختتم: "أعلم ما شعر به مافيريك، كوني اختبرته في الماضي، ولذلك اعتذرت له. لكن في النهاية كان ذلك في نطاق القوانين - على الحدود. حيث حاولت إيجاد الوضع المثالي لتقديم 100 بالمئة وبلوغ أفضل نتيجة ممكنة".

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موتو جي بي: كوارتارارو يهدي قطب الانطلاق الأوّل في موجيللي لدوباسكييه

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موتو جي بي: كوارتارارو يهدي قطب الانطلاق الأوّل في موجيللي لدوباسكييه
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