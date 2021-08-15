ماركيز: فينياليس قام "بالخطوة الصائبة" عبر الاعتذار من فريقه ياماها

علّقت ياماها مشاركة فينياليس في جولة نهاية هذا الأسبوع على حلبة ريد بُل رينغ بعدما وجدت أنّه تعمّد محاولة تفجير محركه في جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقد اعتذر الفائز بتسعة سباقات في "الموتو جي بي" علانية من فريقه ياماها إثر تصرفاته يوم السبت على حلبة ريد بُل رينغ خلال أول ظهور إعلامي له منذ قرار وقف مشاركته، حيث أرجع سلوكه هذا إلى إحباطه من الوضع العام للفريق خلال سباق ستيريا.

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وكان فينياليس قد أعلن بالفعل عقب جائزة هولندا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي بأنه سيترك صفوف ياماها نهاية هذا الموسم في ظل سوء علاقته بالفريق على مدار موسم 2021.

ومن غير الواضح إذا ما كان فينياليس سيسابق من جديد في هذا الموسم مع ياماها، حيث من المقرر أن يتّخذ الفريق قرارًا في ذلك الشأن بعد المزيد من النقاشات.

ويعتقد ماركيز أنه من "المنطقي" أن يعود فينياليس على دراجته "ام1" لجائزة بريطانيا الكبرى نهاية الشهر الجاري ليختتم الموسم مع ياماها، بينما ينصحه أن يخوض نهاية موسم قوية للغاية لتفادي المخاطرة بمستقبله في البطولة.

فقال: "ذلك السلوك نهاية الأسبوع الماضي لم يبدُ جيّدًا بالنسبة لياماها. لقد وضع نفسه في خطر، لكنه قام بالخطوة الصائبة (عبر الاعتذار من الفريق)، كما أنّ الأمر الأكثر منطقية هو أن يعود في سيلفرستون على المسار مع الفريق، ليختتم هذا الموسم".

وأضاف: "لو كنت مكانه، كنت سأحاول إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة كونه ما يزال شابًا، ولديه العديد من السنوات أمامه، وتلك الأمور من شأنها أن تضرّ بمستقبله".

من جهته، عبّر فالنتينو روسي زميل فينياليس السابق في ياماها عن أمله في أن يتوصّل الدرّاج والفريق لحل لتلك المشكلة، مُضيفًا من جديد بأن عودة فينياليس إلى التسابق في سيلفرستون ستكون "الخيار الأفضل للجميع".

فقال: "مافيريك قال ما عليه قوله، وهو الحقيقة كذلك. لقد كان مُحبطًا، لكنّه لم يرغب في تفجير المحرك بأيّ حال من الأحوال. أعتقد أنه ومن خلال طلبه الصفح من الفريق، فقد باتت لديه الفرصة للتسابق في سيلفرستون، وهو الخيار الأمثل للجميع".