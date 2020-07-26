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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

ماركيز: غيابي لن يُقلّل من قيمة لقب الموتو جي بي في 2020

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ماركيز: غيابي لن يُقلّل من قيمة لقب الموتو جي بي في 2020
26-07-2020

قال مارك ماركيز أنّ غيابه عن جائزة الأندلس الكبرى نهاية الأسبوع الجاري لن يُقلّل من قيمة لقب الموتو جي بي لموسم 2020 في حال كلّفه ذلك اللقب السابع في الفئة العليا.

انسحب درّاج هوندا من السباق الثاني في خيريز أمسٍ السبت بسبب الألم الشديد الذي أحسّ به في يده اليمنى المكسورة التي خضعت لعمليّة جراحيّة يوم الثلاثاء الماضي.

وكان ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا قد قال لقناة إسبانيّة أنّ فوز درّاجٍ آخر بلقب 2020 على حساب ماركيز بسبب إصابته لا يُمكن أن يكون "مرضيًا بالكامل".

وفي حين أنّه وضّح تعليقاته لاحقًا، فإنّ ماركيز أصرّ من جانبه على أنّ إصابة أيّ درّاج "ليست خطأ منافسيه" وأنّ قيمة لقب 2020 لن تتأثّر لو خسره.

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وقال: "إن كنت بطلًا فذلك يعني أنّك قمت بعملٍ أفضل من الآخرين. القيمة هي ذاتها".

وأضاف: "بالطبع لو كنت أحد المنافسين فإنّك تودّ دائمًا التسابق في مواجهتهم وتواجدهم جميعًا على الحلبة لخوض معركة والفوز باللقب بوجودهم جميعًا على الحلبة".

وأردف: "لكن لو أصيب أحدهم، فليس ذلك خطأك، وقيمة اللقب تبقى على حالها بصرف النظر".

من جانبه لا يعتقد فالنتنيو روسي صاحب الألقاب التسعة في عالم الجائزة الكبرى بأنّ المنافسة على بطولة هذا العام "انتهت" بالنسبة لماركيز، وذلك بالرغم من عدم تحقيقه لأيّة نقاط في أوّل جولتَين من أصل 13.

وقال: "أوّلًا يعتمد الأمر على قدر النقاط التي يُحقّقها فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس في السباق، وكذلك أندريا دوفيزيوزو".

وأضاف: "البطولة قصيرة وسيبدأ بمواجهة معوّقات، لكنّه تمتّع بوتيرة قويّة في السباق الأوّل وكان بوسعه الفوز. كان الأسرع، لذا اعتقد بأنّ المنافسة لم تنتهِ بالنسبة إليه".

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